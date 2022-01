O MAR Shopping Algarve conseguiu angariar 5.339 peças de vestuário e acessórios de senhora, homem e criança.

As peças, que se encontram em bom estado de conservação e devidamente triadas foram entregues a cinco instituições de solidariedade social dos concelhos de Loulé e Faro, nomeadamente G.A.T.O. – Projeto Housing First, Cruz Vermelha Portuguesa - Loulé-Faro, Associação de Apoio à Vítima – Loulé, CASA – Centro de Apoio aos Sem Abrigo e Refúgio Aboim Ascensão.

Os visitantes do MAR Shopping Algarve foram convidados a doarem peças de roupa ou calçado que tinham no seu roupeiro, mas que não usavam. Uma forma de sensibilizar para a necessidade de dar uma segunda vida às peças que já não são utilizadas, ajudando quem mais precisa.

A campanha beneficiou mesmo de um espírito comunitário muito forte, entre os visitantes que doaram as peças, o MAR Shopping Algarve que desenhou a ação e a implementou logisticamente e a Bedriven, empresa de transporte, que se mostrou disponível para apoiar a iniciativa, garantindo a recolha e entrega dos donativos às instituições.

Iniciativa decorreu no âmbito de campanha internacional

Recorde-se que a Ingka Centres, gestora global de centros comerciais, que, em Portugal, opera os centros comerciais MAR Shopping Algarve e MAR Shopping Matosinhos, lançou a campanha global “Love Your Stuff For Longer” [Desfrute das suas coisas por mais tempo] com o objetivo de promover um estilo de vida mais consciente e sustentável, tendo a mesma sido assinalada com diversas ações nos centros comerciais na Europa e na Rússia.

A campanha marcou o arranque de um ano em que os centros comerciais desenvolverão continuamente ações de promoção da sustentabilidade. Em conjunto com as lojas IKEA, a Ingka Centres tem como objetivo para a próxima década inspirar e permitir que mil milhões de pessoas adotem um estilo de vida mais sustentável, contribuindo para a preservação do planeta.