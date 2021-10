Entre 29 de outubro e 7 de novembro, a Praça Central do Centro Colombo transforma-se num hospital de brincar. O Hospital da Bonecada está de volta ao centro, desta vez numa edição que marca os 20 anos do projeto, com o mesmo objetivo: eliminar a síndrome da bata branca.

Todos os dias, durante este período, das 10h00 às 21h00, crianças entre os três e os dez anos podem levar os seus bonecos a este espaço e tratar deles com a ajuda de estudantes universitários de várias áreas, desde medicina e medicina dentária a dietética e ciências da nutrição.

Criado em 2001 pela Associação de Estudantes da Nova Medical School — Faculdade de Ciências Médicas, o Hospital da Bonecada permite não só desmistificar o que acontece em contexto hospitalar como fazer com que os mais pequenos percam o receio de ir ao médico. Na última edição, em 2019, no Centro Colombo, esta iniciativa impactou mais de 3500 crianças.

Para Paulo Gomes, diretor do Centro Colombo, “é muito gratificante para o centro apoiar e receber, ano após ano, uma iniciativa tão importante para os mais pequenos. Esperamos continuar a servir de palco para milhares de crianças começarem a olhar para os profissionais de saúde sem medo.”

A entrada no Hospital da Bonecada é gratuita, contudo, nesta edição existe a possibilidade de agendamento, garantindo que os visitantes têm acesso no horário que pretendem.

A reserva pode ser realizada online, a partir de 25 de outubro.