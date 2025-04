A 24.ª edição desta iniciativa da Associação de Estudantes da NOVA Medical School decorre sob o tema “A Criança e as Emoções”. “A edição deste ano destaca a importância do bem-estar emocional no desenvolvimento infantil, sem esquecer a missão de sempre: ajudar a vencer o medo dos ambientes médicos, o chamado ‘Síndrome da Bata Branca’”, destaca a organização da iniciativa.

Durante os 12 dias em que estará na Praça Central do Centro Comercial Colombo, o Hospital da Bonecada contará com uma equipa de mais de 1.200 voluntários que vão encaminhar as crianças ao longo das 14 salas temáticas disponíveis no local (Triagem, Bloco Operatório, Laboratório, Gabinete de Imagem Médica, Ginásio de Fisioterapia e Sala de Nutrição).

“Mantendo o seu propósito solidário o Hospital da Bonecada renova o seu compromisso com o tratamento de crianças desfavorecidas contribuindo com todos os fundos angariados para a associação dedicada ao acolhimento e tratamento médico de crianças guineenses: ANA (Acolher, Nutrir, Amar)”, sublinha a Associação de Estudantes da NOVA Medical School.

O Hospital da Bonecada conta com entrada gratuita e funciona todos os dias entre as 10h00 às 21h00.