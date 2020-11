A Bean App é uma nova plataforma que acaba de ser lançada e tem como objetivo ajudar as mães e famílias desde a gravidez até aos primeiros anos de vida dos bebés, com grande foco no período pós-parto.

Foi desenvolvida e pensada por uma mãe que sentiu a necessidade de poder ter acesso, durante este período, ao apoio de profissionais de saúde sem precisar de sair de casa. Esta nova plataforma promete ser um apoio indispensável para os pais e bebés em particular neste período de pandemia.

Apesar de estar a ser lançada em plena pandemia da COVID-19, o projeto nasce há cerca de um ano, quando a criadora da aplicação – Teresa Horta e Costa – estava à espera do seu segundo filho e tinha já um bebé com pouco mais de um ano de idade.

Apercebeu-se de que existia uma necessidade não atendida para as mulheres que tinham acabado de ser mães e tinham inúmeras dúvidas sobre a alimentação do bebé, a amamentação, o sono, os problemas mais frequentes, entre muitas outras questões e para as quais muitas vezes sair de casa era um desafio pela logística envolvida.

“Apesar de existir muita informação na internet sobre os vários temas que a maternidade envolve, está toda muito dispersa e nem sempre temos a certeza de que está correta ou até mesmo se tem validade científica. Isto ainda nos faz sentir mais ansiosas e com mais dúvidas”, começa por explicar Teresa Horta e Costa.

A Bean App surge então como resposta à criação de uma espécie de marketplace online, com especialistas em áreas ligadas à puericultura e que se debruça sobre os vários temas relacionados com a maternidade.

Aqui, as mães contam com a curadoria de profissionais de saúde e podem pesquisar sobre os temas que mais têm interesse ou caso precisem de ajuda, podem agendar consultas online nas seguintes áreas:

- Amamentação;

- Sono;

- Cuidados do bebé (enfermeiras);

- Psicologia;

- Coaching para a mãe e o seu novo papel;

- Fisioterapia;

- Personal Trainers.

Teresa Horta e Costa, acrescenta ainda que olha para a Bean App “como um projeto em constante desenvolvimento, que certamente vai crescer com as famílias e as suas necessidades. Cada bebé é único e por isso só traz novos desafios, queremos estar ao lado das famílias nesta nova etapa e continuar a dar respostas às necessidades que sintam e ainda não estejam atendidas”.

Esta é uma plataforma que vai permitir que as famílias estejam com o seu bebé num ambiente mais cómodo e seguro, mantendo o contacto com profissionais de saúde de forma prática, através do agendamento e participação nas sessões ou consultas online.

Uma necessidade que no passado quando a fundadora da aplicação a pensou podia já fazer sentido, mas que atualmente devido ao período de pandemia que ainda nos encontramos a viver este formato ganha ainda mais pertinência.

A Bean App já se encontra disponível online através de um website que funciona como uma plataforma. No futuro, está previsto adotar-se um sistema com ambiente de aplicação, mas que não será necessário fazer o download.