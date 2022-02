A Fundação Juegaterapia, instituição solidária que apoia crianças em tratamento oncológico, dotando-as de ferramentas que promovam a brincadeira e as façam por momentos esquecer a sua doença, trabalha há mais de onze anos sob o lema "a quimioterapia a brincar passa a voar".

É com base neste lema que esta instituição instala regularmente consolas de videojogos em salas de oncologia pediátrica em hospitais de vários países, incluindo Portugal. E a razão deste esforço é comprovada através de um estudo científico promovido pela Fundação Juegaterapia e realizado no Hospital La Paz, em Madrid, que demonstrou que as crianças submetidas a tratamentos de quimioterapia sentem menos dores quando brincam com consolas de videojogos.

Como homenagem a todas as crianças, a Fundação Juegaterapia criou os Baby Pelones uma coleção de 22 bonecos bebés que se tornaram o símbolo do apoio da instituição às crianças com doenças oncológicas.

Os Baby Pelones são inspirados nas crianças que lutam contra o cancro e todos os bonecos têm um lenço na cabeça, em sua homenagem. Estes simpáticos bonecos custam 14,95€ e podem ser comprados em Portugal, no El Corte Inglés, Toys”R”Us, Gocco e também online na Amazon, Women`s Secret e Juguetilandia e na loja online da Fundação.

A venda dos Baby Pelones são 100% destinadas a financiar bonitos projetos que transformam os hospitais em lugares mais divertidos, onde as crianças podem continuar a brincar apesar de estarem hospitalizadas - pois uma criança sorridente enfrenta a doença com uma dose extra de força e positividade.

É por isso que a Fundação desenvolve iniciativas originais, como transformar os telhados dos hospitais em belos jardins exteriores e salas de isolamento em naves espaciais, contribuindo para trazer mais felicidade à vida das crianças que se encontram hospitalizadas.

O Dia Internacional da Criança com Cancro celebra-se a 15 de fevereiro e a Fundação Juegaterapia possibilita aos portugueses apoiar esta causa e oferecer um dos Baby Pelones às crianças hospitalizadas no Serviço de Pediatria do Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil (IPO Lisboa).

Por isso, entre 10 a 15 de fevereiro, a Fundação Juegaterapia levará a cabo uma iniciativa nos espaços do El Corte Inglés, Toys”R”Us e Gocco para desafiar os portugueses a adquirir um Baby Pelón, que será depois entregue em nome da pessoa que o comprou a uma criança hospitalizada no IPO Lisboa. Este presente pode ser acompanhado com uma mensagem que, certamente, irá transmitir esperança a estes heróis.

Além desta iniciativa em espaço físico, a Fundação desafia também os portugueses a partilharem esta causa nas redes sociais, gerando um movimento e uma onda de sensibilização com o hashtag #AQuimioaBrincarPassaaVoar, pois é com estes pequenos gestos que se faz a diferença na vida de quem mais necessita, proporcionando um momento de alegria e felicidade aos mais pequenos.

Para Filomena Pereira, a diretora do Serviço de Pediatria do IPO Lisboa: “Esta é mais uma das iniciativas muito bem-vindas da Fundação Juegaterapia. Para as crianças, a brincadeira é a atividade mais séria que existe. Não há nela lugar para o engano e para a dissimulação; antes para o encorajamento, entrega e expressão da realidade interior. A brincar reciclamos as emoções e a necessidade de conhecer e reinventar o mundo, a nós mesmos e a nossa relação com ele”, refere.