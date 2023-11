Férias de Natal no Zoo Santo Inácio

Vila Nova de Gaia | 26 a 29 dez.: 8.30h-18h | 6 aos 13 | 22€ a 33€

Ho! Ho! Ho! Os Campos de Férias do Zoo Santo Inácio ganham vida com um programa cheio de brincadeira e aproximação à vida selvagem. No meio dos leões, répteis, animais noturnos e muito espaço verde, os mini aventureiros vão poder fazer atividades como a preparação da alimentação dos animais do Zoo, encontros com os tratadores e veterinários do zoo, visitas exclusivas aos bastidores e jogos educativos sobre a natureza. Cada dia tem um planeamento diferente, para que haja sempre uma nova aventura.

Férias de Natal no Coliseu Porto Ageas

Porto | 19 a 22 dez., 26 a 29 dez.: 8.30h-17.30h | 6 aos 12 anos | 40€

Haverá melhor combinação que a da alegria do Natal com a diversão do Circo? Nestas férias, as crianças são convidadas a entrar num clima de magia, entre histórias, experiências e muita imaginação. E porque a alegria do Natal faz querer presentear todos de quem gostamos, o Coliseu reserva uma pequena oferta para cada criança em cada uma das oficinas. Há cinco atividades, uma para cada dia.

Férias de Natal para crianças no museu

Santa Maria de Lamas | 11 dez, a 29 dez., 2.ª a 6.ª: 10h-12h, 14.30h-16.30h | 3 aos 14 anos | 4€

Entre visitas, hora do conto, teatro de sombras e oficinas há muito para fazer no Museu de Lamas! Para celebrar a quadra natalícia, o Serviço Educativo do Museu disponibiliza uma série de atividades lúdicas e pedagógicas inspiradas nas suas coleções. A descoberta de espaços, objetos e histórias são o ponto de partida para este conjunto de iniciativas que apelam à criatividade e fomentam o espírito de equipa.

Férias de Natal no novo MAC/CCB