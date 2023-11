O outono é poético à sua maneira e cada família o vive como quiser! Se prefere ficar na mantinha, há filmes a não perder. Se se atrever a sair e pisar algumas folhas secas, também lhe deixamos novas sugestões. Só tem de as anotar na agenda. Vamos lá!

Castanhas: quentes e boas!

Já tem planos para o São Martinho? Dias 11 e 12 de novembro há Festa do Castanheiro – Feira da Castanha, em Marvão. A “rainha do outono” celebra-se um pouco por todo o país e nesta vila raiana, com mais de 800 anos de História, não vão faltar magustos, boa gastronomia, música popular, animação e teatro de rua para divertir toda a família! Saiba tudo sobre o evento aqui!

“O Melhor Pastel de Nata de Lisboa”

Todos os dias são bons dias para um pastelinho de nata! Há quem goste deles a meio da manhã, a acompanhar o café. Ou quem prefira como sobremesa discreta, para enganar a gulodice. Antes de se deixar contagiar pela doçaria natalícia prove o pastel de nata da Confeitaria Glória, na Amadora. Custa apenas 1,10€ e o segredo está “na crocância da massa”. Quem o diz é o proprietário, João Castanheira. O melhor é mesmo provar e deixar o estômago decidir! Marque a Confeitaria Glória no mapa.

Fuga das Galinhas: “Estamos Fritas”

Ainda se lembra do filme de animação em stop motion, em que várias galinhas tentavam fugir de formas hilariantes e, muitas vezes, fracassavam? A 15 de dezembro, chega à Netflix “A Fuga das Galinhas: Estamos Fritas”. Para já, há dois teasers disponíveis, que prometem resistência e algumas bicadas. Parece que as galinhas que fugiam encontraram uma nova estratégia… Aproveite para ver e rever com a pequenada o êxito de 2000, de Peter Lord e Nick Park, com Mel Gibson e prepare-se para muita animação! Veja o trailer.

Magical Garden Alladin Sintra

Em Sintra, há túneis de luz que recriam a ilusão de viajar no tapete voador de Aladdin e uma instalação em realidade aumentada para pedir desejos ao Génio da Lâmpada! Tudo acontece no “Magical Garden”, no Jardim Novo do Palácio Nacional de Queluz e as crianças até aos 3 anos não pagam bilhete! Mergulhe neste espetáculo luminoso, até dezembro. Compre aqui!

Aldeia histórica: portuguesa, com certeza

Pela terceira vez consecutiva, uma das 12 Aldeias Históricas de Portugal foi distinguida com o prémio “Melhor Aldeia Turística”, pela Organização Mundial do Turismo (depois de Castelo Novo e Castelo Rodrigo). Já adivinhou qual é? Fica no concelho do Sabugal, distrito da Guarda e o nome vem do anel de rochedos escarpados que a rodeia e que em castelhano se diz “sortija”. É isso mesmo, a Aldeia Histórica de Sortelha! Viaje até à época medieval e entre num castelo do século XIII. Adicione este destino às próximas escapadinhas em família, para este inverno ou para conhecer durante o próximo ano. Planeie a sua ida a Sortelha!