O Grupo LEGO lançou a Coleção Botânica em 2021 com a apresentação dos sets "Buquê de Flores" e "Bonsai". Desde então, esta coleção tem vindo a ser aumentada com mais plantas feitas de peças, em que se incluem LEGO Orquídea e LEGO Suculentas. Os novos sets foram concebidos para ajudar os construtores adultos a aproximarem-se e a desenvolverem laços mais fortes com amigos ou familiares ao levarem a cabo a prática social da construção em conjunto.

"Queremos que os dois sets que agora lançamos ajudem as pessoas a aproximar-se. Quer se trate de comprar o set para um ente querido numa ocasião como o Dia da Mãe ou o Dia dos Namorados, ou em qualquer altura do ano como demostração de apreço. Porque não oferecer uma planta LEGO mais duradoura e passar algum tempo valioso a construí-la em conjunto? Estamos conscientes da alegria que as plantas podem proporcionar às pessoas, e a nossa crescente LEGO Coleção Botânica teve isso em consideração quando foi criada. As plantas são uma bela forma de juntar as pessoas e de mostrarmos como nos estimamos uns aos outros", afirmou Jamie Berard, Senior Design Manager do Grupo LEGO.

Os construtores podem criar o LEGO Buquê de Flores Silvestres, com 939 peças, e a LEGO Peça de Centro de Flores Secas, com 812, de 1 de fevereiro em diante, mesmo a tempo do Dia dos Namorados, pois estarão disponíveis nas lojas físicas e online por 59,99 euros e 49,99 euros, respetivamente.

A LEGO Coleção Botânica faz parte da gama de LEGO Sets para Adultos, que não só oferece aos adultos experiências de construção imersivas que permitem que a criatividade floresça como proporciona aos amantes de plantas um momento de construção ao criarem obras-primas que, uma vez concluídas, poderão orgulhosamente ser expostas lá em casa.

Veja as fotos

Dois sets novos

Feito inteiramente de peças LEGO muito pormenorizadas, o Buquê de Flores Silvestres apresenta oito espécies com caules ajustáveis. Os aspirantes a floristas e amantes de flores podem passar horas construir e a identificar as flores inspiradas em centáureas, alfazema, papoilas galesas, cicuta, fetos ornamentais, gerberas, esporas e tremoceiros.

Uma vez terminadas, estas flores LEGO podem ser expostas na jarra que se quiser, para que se tornem uma peça de decoração que lançará sementes de alegria seja em que divisão for. O buquê foi pensado para compor o LEGO Buquê de Flores, que fora já lançado, de modo que os construtores possam criar dois ramalhetes distintos ou um buquê grande.

Com a LEGO Peça de Centro de Flores Secas os construtores podem cultivar um elemento de decoração do lar que não requer manutenção alguma. O set evoca os tons subtis, calmos e esbatidos do outono e tem na gerbera e na rosa os elementos de maior relevo.

Uma vez concluído, pode ser pendurado na parede, usado como um bonito centro de mesa ou — se combinado com um ou dois outros sets — funcionar como uma deslumbrante decoração de mesa que poderá ser admirada para sempre. O modelo para construir tem um design que se divide em duas partes e que permite que duas pessoas o construam em simultâneo, o que proporciona a forma perfeita de gozar de algum tempo de qualidade com um amigo ou familiar.

Em ambos os modelos, os construtores podem usar instruções de construção em papel ou um aparelho digital para aceder à LEGO Builder. Esta aplicação permite que os fãs guardem instruções, construam ao mesmo tempo e em conjunto com os que lhes são próximos, e que observem, ampliem e rodem as criações à medida que constroem o modelo real.