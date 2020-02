A competição anual da IAPBP celebra a beleza do nascimento e a habilidade dos fotógrafos especializados do mundo inteiro em cinco categorias - trabalho de parto, parto, pós-parto, detalhes do nascimento e as primeiras 48 horas.

O concurso anual de fotos da associação reconhece os seus membros e os seus melhores trabalhos numa plataforma internacional. Altamente antecipado, os resultados rapidamente tornam-se virais a cada ano, quando os vencedores são anunciados.

Conheça os vencedores do concurso Fotos de Nascimentos de 2020:

(nota: as fotos contém nudez e podem ser suscetíveis a pessoas mais sensíveis)

A IAPBP, com mais de 1.100 membros em 52 países, reuniu um impressionante painel de juízes para a competição deste ano. A fotografia do nascimento é um campo altamente especializado e a escolha de documentar a experiência é uma decisão intensamente pessoal.

Envolve o processo de nascimento, o ambiente, os pais, entre outros. A fotografia do nascimento engloba as lágrimas de alegria, a maravilha de trazer uma nova vida ao mundo e celebrar a família. Os fotógrafos especializados neste campo usam a sua arte para contar a história do nascimento.