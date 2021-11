Quer descobrir o que nunca ninguém lhe disse sobre o pós-parto ou o que deve saber antes de viajar com bebés?

No próximo “Especial Grávida”, que se realiza a dia 15 de novembro, entre a 18h00 e as 20h00, a Academia Mamãs Sem Dúvidas vai ficar a saber tudo o que precisa. Esta é mais uma sessão 100% online e de participação gratuita.

Com o objetivo de apoiar as futuras mamãs, a 19.ª edição do “Especial Grávida” vai reunir, no espaço aproximado de duas horas, três especialistas, abordando temáticas específicas relacionadas com o universo da maternidade.

“O que nunca ninguém lhe disse sobre o pós-parto”, com a participação da Enfermeira Alice Araújo, especialista em saúde materna e obstetrícia e fundadora do projeto Momentos de Ternura. “O Presente e o Futuro das Células Estaminais”, com a intervenção Diana Santos, formadora do laboratório de tecidos e células estaminais BebéVida.

E ainda “Viajar com bebés - o que devo saber”, com as recomendações da Enfermeira Sónia Patrício, especialista em saúde infantil e pediatria.

Esta é mais uma iniciativa dinamizada pela Mamãs Sem Dúvidas com o intuito de apoiar os casais que estão a dar os primeiros passos no mundo da parentalidade. A inscrição na sessão é gratuita, mas obrigatória, podendo ser efetuada no site Mamãs sem Dúvidas.

Ao participar, as futuras mamãs habilitam-se a ganhar um cabaz de produtos no valor de 450 €. A vencedora será divulgada no dia 16 de novembro, no perfil de Instagram da Mamãs Sem Dúvidas.