Em declarações à agência Lusa, a encarregada de educação Isabel Cunha informou hoje que o diretor do Agrupamento de Escolas de Benfica, Manuel Esperança, anunciou o fecho do estabelecimento de ensino até ao dia 27 de janeiro.

“Ontem às 23:00 saiu um comunicado do diretor do agrupamento a dizer que a escola iria ficar encerrada hoje e na segunda-feira”, referiu Isabel Cunha, acrescentando que as crianças estão em contacto com amianto e com pragas de mosquitos.

De acordo com a encarregada de educação, que esteve numa ação de sensibilização junto à escola, há crianças com febre e borbulhas devido às picadas dos mosquitos desde 17 de janeiro, quando se iniciaram as obras.

“Estamos a zelar pela saúde das nossas crianças”, salientou, reforçando que as “crianças não estão protegidas”.

Isabel Cunha referiu que o estabelecimento de ensino iria ser demolido em dezembro passado e que as crianças seriam colocadas em contentores, mas a demolição nunca aconteceu até agora.