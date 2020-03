Antecipar 15 dias o início das férias da Páscoa. É esta a sugestão que está a ser feita pela Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE) ao ministro da Educação, avança esta segunda-feira o jornal Público.

O objetivo é conter que a infeção por COVI-19 se espalhe nas instituições escolares do país. “Deste modo talvez se possa evitar que a infecção se propague nas escolas como cogumelos, que provavelmente é o que acontecerá caso permaneçam abertas”, referiu o presidente da ANDE, Manuel Pereira que adianta que esta é uma medida apoiada por directores de escolas de todo o país e que deve ser implementada em todas as instituições do território nacional.

Caso a antecipação da férias da Páscoa seja aprovada pelo ministério da Educação - que até ao momento não reagiu a este pedido - as escolas podem encerrar na próxima sexta-feira, dia 13. Em relação aos eventuais testes e matérias que possam ficar por leccionar, Manuel Pereira desdramatiza, frisando que esta medida é importante para acalmar os docentes e diretores das diversas instituições que não escondem o seu medo face a esta epidemia.

“Dizem-nos que ou paramos no início ou que nos vai acontecer o mesmo que em Itália”, conclui.

Recorde-se que o COVID-19 já infetou 39 pessoas em Portugal.