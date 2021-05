Será que crescer é mesmo o grande desafio das nossas vidas? Qual o presente e o futuro das novas gerações? Os seus sonhos e ambições? De que forma a inovação e tecnologia podem preparar melhor e defender o futuro dos nossos jovens? Estamos a prepará-los para prosperarem num mundo novo?

Estes são alguns dos temas que serão abordados no Especial “Estamos Cá! Perspetivas e Ação” que decorre amanhã, terça-feira às 17h00, dedicado ao Dia da Criança, em direto no Facebook da Altice Portugal. A iniciativa da Altice Portugal decorre em parceria com o ECO e o SAPO.

Para uma conversa sob a temática da Geração do Futuro, Alexandre Fonseca, Presidente Executivo da Altice Portugal, convida Eduardo Sá, Psicólogo Clínico e Psicanalista, para a quarta conversa deste ciclo, e que conta com a moderação de Mário Carneiro, Diretor de Informação do SAPO.

"Mais do que discutir o presente, é hora de perspetivar o futuro e equacionar soluções para traçar um masterplan e perceber de que forma as novas tecnologias podem ser decisivas para diferentes áreas da sociedade", explica a Altice Portugal em comunicado.

“Estamos Cá! Perspetivas e Ação” é uma iniciativa da Altice Portugal que conta com a participação de Alexandre Fonseca, Presidente Executivo da Altice Portugal e figuras marcantes de diferentes áreas da sociedade.

Adalberto Campos Fernandes, Professor da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa e Ministro da Saúde do XXI Governo Constitucional, Margarida Mano, Vice-Reitora da Universidade Católica e Ministra da Educação e Ciência do XX Governo Constitucional e Diogo Infante, Ator e Encenador foram os anteriores convidados desta iniciativa que pretende abordar temas fraturantes da nossa sociedade, numa perspetiva de Ação, Soluções e Futuro.