Em resposta a estes artigos, rapidamente surgiram no mercado diferentes dispositivos que emitem o tão famoso white noise. Atualmente, esses dispositivos entraram em desuso, porque cada vez mais se utilizam os telemóveis como fonte preferencial deste tipo de ruídos. E não é por acaso que o Youtube tem centenas, para não dizer milhares de entradas de vídeos ou sons, dedicados a este assunto.

Um estudo publicado no "Archives oF Disease in Childhood" em 1990 relatava a forma como o ruído branco conseguia induzir o sono muito mais rapidamente em bebés entre os 2 e 7 dias de vida: sem qualquer outra intervenção, 5 em 20 bebés adormeceram em 5 minutos; sob ruído branco, 16 em 20 bebés adormeceram exatamente no mesmo período de tempo.

Estamos a falar do triplo do sucesso em adormecer bebés!

Dito assim, parece que o white noise é a panaceia do sono para bebés com menos de três meses! No entanto, se para alguns bebés tem um efeito calmante, existem outros para quem o ruído branco não tem qualquer impacto.

O racional da utilização do ruído branco diz respeito à replicação da exposição sonora contínua que o bebé conheceu quando ainda estava no útero materno. Na barriga da mãe, o feto ouve continuamente a voz da mãe filtrada, o ruído do sangue a fluir na veia cava inferior, o pulsar do coração e os sons intestinais.

Em alguns bebés – para os quais o ruído branco parece resultar – qualquer ruído monótono, seja a replicação de sons uterinos, seja o ruído da chuva a cair na floresta ou o som do aspirador, parece induzir um reflexo de calma.

Mas tem riscos

Não vamos pensar que o ruído branco é isento de riscos! Em alguns artigos mais recentes surge endereçada a preocupação crescente com a saúde auditiva destes bebés: admite-se que muitos dispositivos emissores de som, aparelhagens ou telemóveis possam usar estímulos auditivos de tal forma intensos que possam comprometer a capacidade auditiva dos bebés. E isto é importante porque a maioria dos dispositivos emite sons acima dos 50 decibéis, que é considerado o nível máximo de som que um bebé deve ser exposto numa enfermaria de hospital.

E este achado publicado em 2014 sublinha a importância da distância mínima de segurança entre o bebé e o dispositivo emissor de som, sublinhando que apenas distancias superiores a 2 metros são seguras.

E escrevo este artigo justamente porque há o hábito crescente de recorrer aos telemóveis na proximidade do berço para emitir ruído branco para o bebé adormecer, quando na verdade o telemóvel deveria estar no ponto diametralmente oposto do quarto.

Por isso, a minha resposta relativa ao ruído branco como método adjuvante para adormecer bebés é sim, mas com cuidados relativos ao nível de exposição sonora do bebé.