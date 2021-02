A ação de protesto, que decorreu esta manhã em frente aos paços do concelho da Amadora, foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSSRA).

Em declarações à agência Lusa, Carlos Correia, do STFPSSRA, acusou a Câmara Municipal da Amadora de “desrespeitar” os cerca de 400 trabalhadores não docentes do município ao exigir-lhes que façam todos os dias trabalho presencial.

“Neste momento pandémico que vivemos, com o perigo de existir o contágio nos transportes, a Câmara exige que todos os trabalhadores estejam presentes todos os dias nas escolas. É a única câmara do distrito de Lisboa a atuar desta forma”, criticou o sindicalista.

Além das críticas à obrigatoriedade do trabalho presencial, o sindicato contesta também a afetação de trabalhadores não docentes a outras funções, “fora das escolas”.

“Os trabalhadores não docentes são trabalhadores das escolas. Não são trabalhadores para andarem a fazer outras funções que não as funções que tenha a ver com as escolas e com os alunos”, defendeu Carlos Correia.

Embora o ensino presencial esteja na generalidade suspenso, desde o dia 22 de janeiro, devido às medidas de contenção da pandemia da covid-19, estes trabalhadores continuam a desempenhar funções em escolas de acolhimento, em unidades especializadas e em outras valências.

A necessidade de mais formação profissional específica para os trabalhadores não docentes e de uma maior transparência no processo do Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração (SIADP) são outras das reivindicações do STFPSSRA.

“A Câmara não lhes dá informação sobre a pontuação que têm. A pontuação é a ferramenta que as pessoas têm para progredirem na carreira. E, portanto, sem saberem a pontuação que têm, não conseguem organizar a sua vida”, argumentou.

Carlos Correia admitiu a possibilidade de se avançar com “outras formas de luta” caso a Câmara da Amadora não leve em conta as queixas dos trabalhadores.

“Vamos entregar uma moção à presidente da Câmara [Carla Tavares] com os direitos que os trabalhadores têm. Se a Câmara não aceder logo veremos se não teremos de organizar outras lutas”, apontou.

A Lusa contactou a Câmara Municipal da Amadora que se escusou a comentar o protesto.

