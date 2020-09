“Temos consciência de que não há ausência de risco. As condições são as possíveis e é possível garantir a segurança dos nossos filhos (…) O regresso às escolas é fundamental para a saúde mental dos nossos filhos. Ainda que ciclicamente se tenha de fechar uma turma ou outra, temos de evitar o fecho total de uma escola ou o fecho das escolas do país. Isso é muito mais dramático do que o que neste momento nos vai preocupando”, disse o presidente do conselho executivo da Confap, Jorge Ascenção.

O dirigente, que falava aos falava aos jornalistas em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, numa conjunta com a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas (ANDAEP) e a Federação Nacional da Educação (FNE), apelou aos pais para se informem e informem os seus filhos, mostrando confiança nas regras e normas criadas nas escolas, mas sublinhando que fora delas “não é possível relaxar totalmente”.

“Temos de informar os nossos filhos. É preciso que percebam que, além dos comportamentos nas escolas – utilização da máscara e higienização – ao saírem da escola não podem relaxar totalmente. É preciso manter a máscara sobretudo em transportes, manter o distanciamento e, ao chegar a casa, infelizmente, muitos de nós não vão poder abraçar o filho e dar-lhe o beijo que tanto gostariam de dar”, disse.

Junto à Escola Básica Dr. Costa Matos, em Gaia, e após uma reunião com o diretor, Filinto Lima, que é também presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas (ANDAEP), e na qual também participou o líder da Federação nacional de Educação (FNE), João Dias da Silva, Jorge Ascenção insistiu no apelo aos cuidados e mostrou convicção de que “com alguma esperança e confiança” será possível frequentar a escola “de forma diferente mas mais ou menos tranquila”, considerando este regresso “essencial para a saúde de todos, mas sobretudo das crianças e jovens”.