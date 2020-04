A conclusão surge no último relatório sobre o impacto da pandemia da covid-19 no sistema de ensino português do Observatório de Políticas de Educação e Formação (OP.EDU) divulgado hoje.

De acordo com o documento a que a agência Lusa teve acesso, 60% dos inquiridos refere também que as aulas e atividades propostas em contexto de ensino não presencial são menos interessantes.

Para este relatório, a amostra conta com 860 respostas de alunos do ensino superior, sendo que a maioria dos respondentes (75%) são do sexo feminino e quase 90% frequentam instituições públicas.

Mais de metade dos inquiridos (60%) afirma que a solução para o ensino não presencial encontrada pela sua instituição funciona, mas tem que ser melhorada, sendo que apenas 21% diz que não funciona e que terá de ser encontrada outra solução, conclui o relatório realizado pelos investigadores Ana Benavente, Paulo Peixoto e Rui Machado Gomes.

Cerca de um terço dos alunos afirma que a sua participação em atividades e aulas no ensino não presencial diminuiu e 60% diz que as atividades não presenciais têm exigido demasiado trabalho aos alunos.

Quase metade dos inquiridos (40%) nota um aumento dos níveis de ansiedade, 14% sentem-se isolados, 16% apáticos e 6% agitados, sendo que a quase totalidade dos alunos (95%) diz estar algo preocupado ou muito preocupado com as avaliações no final do ano letivo.