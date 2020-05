"A própria comunidade científica divide-se. Os peritos da área não estão convictos. A abertura no dia 18 de maio [segunda-feira] é uma decisão política, decisão política legítima, mas se as coisas correrem mal também será o Governo a arcar com as consequências", disse o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, numa conferência de imprensa no Porto.

Numa sessão que serviu para divulgar o Manual de Procedimentos, Condições e Exigências que a Fenprof pretende distribuir aos professores e publicar no seu ‘site', Mário Nogueira salvaguardou que é desejo da federação que "tudo corra bem", mas que "não pode não deixar de dizer que esta abertura é feita num quadro de pouca prudência".

"Não estão reunidas condições, do ponto de vista da saúde sanitária, para que as escolas e jardins de infância possam abrir. [As escolas] vão reabrir num quadro epidemiológico mais grave do que aquele que levou ao seu encerramento e num quadro epidemiológico que ainda está ativo e com risco", disse Mário Nogueira.

O responsável voltou a acusar o Ministério da Educação de se estar a "recusar a testar a comunidade escolar", considerando "importantíssimo" que fossem feitos testes ao novo coronavírus a toda a comunidade que vai regressar e não apenas a alguns setores, como é o caso das educadoras de infância e funcionários afetos ao pré-escolar.

"Todos os profissionais, funcionários e alunos devem fazer [teste]. Não fazer aos alunos é uma decisão incompleta", referiu o secretário-geral, apontando para "cerca de meio milhão de pessoas a regressar às escolas" entre crianças, adolescentes e adultos.

As contas da Fenprof são baseadas nos cerca de 160 mil alunos que regressam no secundário (11.º e 12.º anos), somando-se 200 mil professores e auxiliares deste grau de ensino, bem como "240 a 250 mil" no pré-escolar.

"É fácil estabelecer prioridades por concelhos tendo em conta o quadro epidemiológico", defendeu Mário Nogueira, dando outros exemplos de locais a testar prioritariamente, nomeadamente recorrendo ao exemplo de focos de infeção por COVID-19 identificados na zona da Azambuja.