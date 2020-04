Avelino Meneses referiu que esta necessidade vai ser suprida através do recurso a cerca de 2.000 computadores que a Secretaria Regional da Educação e Cultura adquiriu no início do ano letivo para o ensino de programação, no primeiro e segundo ciclos do ensino básico.

O titular da pasta da Educação falava na delegação de São Miguel do parlamento dos Açores, onde foi hoje ouvido na sequência de um requerimento do único deputado do PPM/Açores, Paulo Estevão.

O deputado pretendia saber “todas as informações referentes à adaptação do sistema educativo regional à situação criada” pelo combate à pandemia da covid-19, as “respostas preparadas para enfrentar um período de quarentena longo”, assim como as “medidas tomadas a nível do apoio às entidades desportivas e aos agentes culturais".

Referindo-se aos alunos sem computador, Avelino Meneses mostrou-se disponível para “tentar suprir estas necessidades”, se “necessário for”, também através do recurso a computadores da Secretaria Regional da Solidariedade Social, que “tem várias valências, neste momento encerradas, e que possuem material informático”.

Referindo-se à telescola, o governante anunciou que chegou a acordo com a RTP/Açores para a emissão de conteúdos para os alunos do primeiro ciclo e matemática, uma vez que os restantes conteúdos serão abrangidos pela iniciativa nacional que vai para o ar no canal Memória da RTP.