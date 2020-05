Neste momento, a maioria das creches tem vagas, mas não as pode ocupar porque correspondem a meninos que deverão voltar em breve.

“Existe uma relação de fidelidade e de respeito entre nós e as famílias e por isso não podemos estar a acolher outras crianças”, explicou Susana Batista, defendendo que este problema poderia ser resolvido se o governo continuasse a apoiar as famílias.

Segundo Susana Batista, existem muitas famílias que preferiam continuar em casa com as crianças, mas em junho terão de as deixar na creche, porque o apoio à família atribuído pelo Estado termina no final deste mês.

Neste momento, os educadores e restantes trabalhadores das creches e jardins-de-infância preparam-se para regressar ao trabalho.

Os estabelecimentos de ensino receberam as orientações da Direção-Geral da Saúde assim como um guia prático do Ministério da Solidariedade Social, que está disponível ‘online’ para facilitar a divulgação de questões práticas que foram articuladas com os vários parceiros.

Nos últimos dias, as creches e jardins-de-infância começaram a adaptar os espaços para reduzir ao máximo o contacto entre as pessoas.

Até segunda-feira, dia em que as creches irão abrir as portas, todos os trabalhadores destes estabelecimentos deverão ter realizado o teste de despistagem à covid-19, anunciou esta semana o primeiro-ministro.

Além das creches e jardins-de-infância, todas as restantes escolas até ao ensino superior estiveram encerradas desde 16 de março, como forma de conter a disseminação da covid-19.

As instituições de ensino superior já começaram de forma gradual o retomar a atividade letiva presencial desde o início do mês e, na próxima semana, será a vez das creches e dos alunos do ensino secundário.

Até ao momento, a covid-19 já provocou 1.190 mortes em Portugal, que regista 28.583 infetados, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.

Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.

O Governo deverá aprovar hoje novas medidas para entrarem em vigor na segunda-feira, incluindo as visitas a lares, a reabertura das creches e dos equipamentos sociais de apoio à deficiência, aulas presenciais para os 11.º e 12.º anos, e a reabertura de algumas lojas de rua, cafés, restaurantes, museus, monumentos e palácios.

