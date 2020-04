Em declarações à Lusa, os presidentes da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE) e da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) disseram que as primeiras impressões que receberam sobre o novo complemente ao ensino à distância foram positivas, tanto de docentes como de alguns pais que assistiram às aulas com os filhos.

As primeiras aulas através da televisão do terceiro período começaram a ser transmitidas hoje pela RTP Memória, no âmbito do programa #EstudoEmCasa, criado pelo Ministério da Educação, e a manhã foi dedicada aos alunos dos 1.º e 2.º ciclos do ensino básico, com o horário do 3.º ciclo concentrado na parte da tarde.

“Esta é uma novidade no processo ensino-aprendizagem à qual os alunos estão a aderir, daquilo de que me apercebi, com entusiasmo”, contou o presidente da ANDAEP, Filinto Lima, acrescentando que os próprios professores incluíram os conteúdos destas aulas nas suas planificações e, por isso, recomendaram a sua visualização aos estudantes.

Filinto Lima reconheceu que este é um complemento particularmente vantajoso para os alunos que não têm possibilidade de acompanhar as aulas ‘online’, por não terem acesso à Internet ou a computadores, mas de uma maneira geral todos os alunos estão a aproveitar a iniciativa.

Também o presidente da ANDE contou que ao longo do dia foi recebendo um ‘feedback’ muito positivo por parte dos professores e de alguns encarregados de educação, em particular dos alunos mais novos, dos 1.º e 2.º ciclos, que de manhã assistiram às aulas de Português, Matemática e Ciências Naturais.