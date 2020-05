O Clube de LeYtura e a LeYa Educação levam a cabo esta sexta-feira um webinar com o psicólogo Eduardo Sá subordinado à pergunta “Para que servem as histórias?”.

A sessão, durante a qual Eduardo Sá falará da importância das histórias nas nossas vidas, acontece esta sexta, dia 15 de maio, às 16h00 (duração 45 minutos).

«As histórias são a sobremesa do pensamento. E potenciam a digestão de tudo aquilo que se aprende. É por isso que as histórias são necessárias e insubstituíveis. Dão uma gramática para tudo aquilo que se vive. Num momento em que a realidade se desestrutura a um ritmo acelerado, a forma como recriamos sentidos muito tem a ganhar com as histórias, que nos ajudam a pôr os valores em perspetiva e a bem-querer a amizade, a família, os afetos, a solidariedade, a natureza… Por tudo isto, deixem-se de... “histórias”! E contem(-lhes) histórias!» - Eduardo Sá

Este webinar vai decorrer na página de facebook do Clube de LeYtura. A inscrição, gratuita, pode ser feita neste link onde também podem ser registadas as questões a colocar ao orador.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.