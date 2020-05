Os dados sobre os efeitos da pandemia do novo coronavírus na obesidade infantil em Portugal ainda não estão disponíveis, mas as previsões hoje divulgadas pela APCOI - Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil em véspera do Dia Nacional de Luta Contra a Obesidade (que se assinala este sábado 23 de maio de 2020) não são positivas: estima-se que o confinamento e encerramento das escolas tenha um impacto direto no peso corporal das crianças que se poderá traduzir num aumento médio de pelo menos 10%.

Mário Silva, Presidente da APCOI alerta ainda que "vários estudos científicos anteriores à pandemia já tinham demonstrado haver aumento de peso durante os períodos de férias escolares, principalmente entre as crianças que já tinham excesso de peso e obesidade”.

De acordo com os cálculos realizados pela APCOI, se cada criança por dia tiver ingerido em média cerca de 200-300 calorias extra (por exemplo, através do consumo adicional de algumas fatias de bolo ou bolachas), sem ter aumentado na mesma proporção o seu gasto energético diário através de atividade física, isso significa que nos últimos dois meses, aproximadamente terão sido acumuladas 12.000 a 18.000 kcal a mais, o que corresponde a um aumento de peso de pelo menos 2 kg.