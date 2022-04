Em Portugal, o Dia da Mãe chegou a ser celebrado a 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, mas, com o passar do tempo, passou a ser comemorado no primeiro domingo de maio, em homenagem à Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo. As origens remontam, no entanto, à Grécia Antiga e às comemorações primaveris em honra de Reia, mulher de Cronos. Em Roma, as festas do Dia da Mãe eram dedicadas à Cibele, originária da Frígia, a mãe dos deuses romanos.

No século XVII, em Inglaterra, celebrava-se no quarto domingo de Quaresma, o chamado Domingo da Mãe. Nos EUA, em 1904, quando Anna Jarvis perdeu a mãe, algumas amigas decidiram organizar uma festa em memória de Ann Maria Jarvis. A ativista dedicou-a a todas as mães, vivas ou mortas. Em 1914, a data foi oficializada pelo presidente Woodrow Wilson. Hoje, muitos filhos aproveitam-na para lhes demonstrarem o amor que sentem por elas, oferecendo-lhes presentes.

1. Pulseira Astra

Em aço inoxidável, com um banho de ouro com 14 quilates, esta pulseira da Hey Harper, uma marca portuguesa que tem nos EUA, no Reino Unido e na Alemanha os principais mercados, apresenta ainda com sete detalhes com cristais Swarovski e uma placa metálica dourada com o nome da companhia. Tem 17 centímetros de cumprimento para pode chegar aos 19,5. Pode ser adquirida na loja online da Hey Harper ou no showroom que a marca abriu em Lisboa.

2. Set revitalizante Rose Amélie

É uma das propostas da prestigiada e histórica marca Benamôr, fundada em Lisboa em 1925. Além de uma vela com perfume de rosa em cera 100% natural, inclui uma bolsa exclusiva com um creme de duche que deixa a pele limpa, macia e perfumada, um creme corporal com oléo de argão e rosa-real com uma textura leitosa e um creme de mãos que mantém as extremidades dos membros superiores revitalizadas e delicadamente perfumadas.

3. Relógio Star Mom

Todos os anos, a marca de relojoaria suíça Swatch lança um modelo original, desenvolvido exclusivamente para o Dia da Mãe. Este ano, não é exceção. Inspirado no Passeio da Fama de Hollywood, nos EUA, exibe uma estrela cor de rosa com um rebordo dourado da cor dos ponteiros no mostrador. A bracelete, de origem biológica, é prateada e traz quatro presilhas adicionais amovíveis, que podem ser usadas em separado ou aplicadas todas de uma só vez.

4. Taça decorativa Details

Idealizada pelo designer Toni Grilo, esta peça da Topázio, em vidro negro com aplicações em prata, foi pensada para poder ser usada como fruteira numa cozinha preta e/ou branca, apesar de também funcionar como objeto decorativo numa sala com uma estética mais formal. Esta taça de tamanho único tem um acabamento polido e tem o selo de qualidade desta marca histórica, fundada em em 1874 pelo artesão e empreendedor Manuel José Ferreira Marques.

5. Eau de parfum Juliette Has a Gun Magnolia Bliss

É a fragrância para as mães que os filhos também vão querer usar. Este perfumante unissexo, um exclusivo nacional da Perfumes & Companhia, é um floral frutado. Bergamota, limão e gengibre são alguns dos ingredientes usados nas notas de topo. As de coração integram mandarina, magnólia, frésia, peónia e ameixa-caranguejeira. Os aromas de base são constituídos por almíscar, baunilha, fava-de-tonca e ambroxido.

6. Vestido camiseiro às riscas

É produzido na Pensínsula Ibérica pela Brava Fabrics. Sediada em Barcelona, na Catalunha, em Espanha, esta empresa espanhola, com preocupações ecológicas, também comercializa moda feita em Portugal. Este modelo é uma das propostas da Be We, uma concept store localizada na rua Dra. Iracy Doyle, em Cascais, que também vende online. Pode completar o look com complementos e acessórios de moda, cosméticos ou ainda artigos de decoração.

7. Palete Blossoming Beauty Romantic Shades Of Face & Eyes

A Kiko Milano está a comemorar o vigésimo-quinto aniversário e, nos últimos meses, têm sido muitos os novos lançamentos. Depois de ter apresentado a coleção primaveril Blossoming Beauty, a marca de beleza milanesa, fundada pelo empresário Antonio Percassi em 1997, assinalou a data com outra coleção. Happy B-day, Bellezza! reúne os produtos mais populares. Esta palete propõe quatro tonalidades para rosto e olhos com um acabamento mate e metálico.

8. Fato de banho Icónico 2019

Com decote redondo, alças reguláveis atrás que podem ser usadas cruzadas ou retas, cinto que aperta na frente com um nó e copas removíveis, este é um dos modelos que marcam a história da Latitid. Para assinalar o décimo aniversário do lançamento da primeira coleção, a marca foi ao baú e recuperou algumas das criações mais marcantes. É o caso desta, também disponível em preto, em castanho e num padrão floral com um fundo claro.

9. Sapato Ecco Shape 35 Squared

Para uma ocasião mais formal ou até para usar no quotidiano, este modelo de calçado da Ecco, empresa dinamarquesa que também tem fábrica em Portugal, presta homenagem às divertidas silhuetas da década de 1960, reinterpretando-as com um toque mais moderno. Este modelo, com um salto block em pele premium, alia o conforto a uma elegância subtil. Também disponível em preto, integra a tecnologia Ecco Fluidform, que suporta o arco do pé e garante um amortecimento adicional.

10. Cosméticos que tornam a pele radiante

Baume Beauté Eclair, Peeling Beauté Eclair e Resculpting Flash Roller são três inovações da Clarins que todas as mulheres vão gostar de receber. Com sementes de acerola e 96% de ingredientes de origem natural, o bálsamo reduz instantaneamente os sinais de fadiga e aumenta a luminosidade da epiderme. O novo esfoliante, com ácido glicólico e ácido salicílico, remove as células mortas e repara as imperfeições. O gua sha massajador esculpe o rosto em apenas um minuto.

11. Aspirador vertical sem fios S8000

É um eletrodoméstico essencial em qualquer casa e tem caraterísticas e funcionalidades que o distinguem de todas as outras opções existentes do mercado. Seis vezes mais potente que o modelo que veio substituir, este aspirador da AEG tem um motor de alta velocidade, a mais recente tecnologia ciclónica da marca e vem equipado com baterias que garantem uma aspiração extraforte. Remove até 99,99% das partículas de pó. O modo automático garante um consumo de energia otimizado.

12. Óculos de sol Aurore PK

Original e elegante, vai vestir o olhar das mães mais sedutoras e, simultaneamente, proteger a sua visão. Este modelo da marca oftalmológica francesa Afflelou, criada pelo ótico francês em 1972 em Bouscat, nos arredores do Bordéus, no sul de França, é indicado para as mulheres que pretendem graduar os seus óculos de sol. Está disponível em três versões, em cor de rosa, em azul e com um padrão de carapaça de tartaruga.

13. Sandálias veganas Sandal Crossed

Disponível em três tonalidades do tamanho 35 ao 41, esta novidade de calçado da Paez é o complemento colorido para momentos de relaxamento. Fabricada no Vietname com recurso a unidades de produção, materiais e métodos de elaboração ecologicamente, economicamente e socialmente responsáveis no Vietname, na Ásia, com sola em cauchu termoplástico e juta, este calçado vegano é aprovado pela organização internacional PETA.

14. Batom Rouge Pur Couture

Este batom da Yves Saint Laurent escandalizou o mundo pela sua audácia em 1979 e, como não poderia deixar de ser, tornou-se num dos ícones da marca. Comercializado uma embalagem de assinatura de alta costura dourada, incorpora toda a experiência de cores que o malogrado estilista deixou de legado para vestir os lábios com tons intensos e acetinados. Com uma textura rica em pigmentos antioxidantes, mantém a cor ao longo do dia.

15. Macacão da coleção Desigual x Stella Jean

Depois de ter colaborado recentemente com Christian Lacroix no desenvolvimento de uma coleção cápsula marcada por muita cor, a marca de roupa espanhola uniu agora esforços com a criadora de moda italiana que tem ascendência haitiana por parte da mãe. O resultado é uma linha repleta de padrões intensos com influências étnicas em tonalidades inebriantes. Esta peça, com gráficos mais abstratos e formas mais orgânicas, reflete esse mesmo espírito.

16. Creme de corpo com brilho(s)

Topicrem UH Ultra-Hidratante Corpo Cintilante, um dos produtos da Topicrem, a marca de beleza dermatológica que mais leites corporais vende em França, é um cuidado corporal que assegura uma hidratação intensa da pele durante 24 horas, incluindo a mais sensível e até a seca. Além de iluminar e de sublimar a epiderme, nutre e protege a barreira cutânea. É uma das novidades da empresa SaluS2Be no mercado nacional.

17. Colar dourado Solar

Em prata 925 banhada a ouro de 24 quilates, esta peça de joalharia surpreende pelo minimalismo despojado e pela elegância intemporal. Mas existem outros modelos, alguns deles mais exuberantes. Para celebrar o Dia da Mãe da melhor forma, a joalheira portuguesa Inês Telles tem uma campanha promocional em vigor na loja online da marca que tem o seu nome. Até dia 3 de maio, há uma seleção de 20 peças com 20% de desconto.

18. Massajador facial refirmante Lift Contour

É uma das várias soluções que a Rowenta desenvolveu para potenciar a beleza feminina. Pensado para atenuar os principais sinais de envelhecimento, ajuda a reduzir os papos dos olhos, enquanto devolve a firmeza à pele e aumenta a definição ao contorno e da forma do rosto, graças às duas cabeças intercambiáveis que integra. Uma rotina diária de apenas três minutos por zona da face garante resultados ao fim de um mês.

19. Vinho rosé Mar de Rosas

Com um sabor refinado e aveludado, é um néctar rosado mais gastronómico. Ideal para uma celebração mais familiar, é o complemento perfeito para um jantar de peixe e/ou de marisco. Com um aroma delicado e muito fino, é um vinho que todas as mães vão apreciar. É produzido no Casal Sta. Maria, em Colares, no concelho de Sintra, naquela que é a vinha mais ocidental da Europa, com uvas das castas Touriga Nacional, Pinot Noir e Syrah.

20. Perfume La Vie Est Belle Oui

Lançado originalmente em 2012, La Vie Est Belle é uma das fragrâncias mais populares da Lancôme. Esta nova versão, além da explosão de brilho de fogo de artifício gravada no frasco, seduz pela combinação de Iris Pallida com Jasmin Sambac e flor de laranjeira e um toque de pachuli da Indonésia. Disponível em três tamanhos, 30, 50 e 100 mililitros, também integra na sua composição notas de framboesa, bergamota, rosa e ylang-ylang.

21. Saco versátil artesanal

Esta mala shopper de palha e poliuretano feita à mão é uma das muitas propostas da marca de moda portuguesa Parfois, fundada em 1994 pela empreendedora Manuela Medeiros. Para além das alças de ombro, integra um bolso exterior à frente, uma bolsa interior removível com fecho de correr e um penduro removível. O interior é 100% algodão. Prática e versátil, pode ser usada para uma ida às compras ou um salto à praia ou à piscina.

22. Tabletes de chocolates premium da Ferrero

É um dos bombons mais apreciados dos portugueses e, no ano em que se comemora o quadragésimo aniversário da sua criação, em 1982, ganha um novo formato em duas versões, uma de chocolate de leite e outra de chocolate negro. Durante mais de três anos, uma equipa de 50 pessoas desenvolveu mais de 300 receitas diferentes antes de encontrar o equilíbrio de sabor perfeito para uma nova forma de saborear Ferrero Rocher e Rafaello, outra das novidades da Ferrero.

23. Cesto metálico Living Lounge

De aço inoxidável 18/10 de elevada qualidade e durabilidade, com uma superfície antirrisco e (muito) fácil de limpar, este versátil objeto de cozinha da marca alemã WMF é a opção perfeita para as mães que gostam de centros de mesa com personalidade. Com um acabamento metálico em Cromagan, apresenta um design diferenciador. Tanto pode servir de peça de decoração como assumir perfeitamente a função de uma fruteira.

24. Rotina antienvelhecimento para peles sensíveis NovAge Skinrelief

Esta linha completa de cuidados do rosto, uma das novidades da marca sueca Oriflame, foi desenvolvida a pensar nas dermes delicadas e reativas. Com a inovadora tecnologia Ultra Calm, que reduz a sensibilidade cutânea, é constituída por uma espuma de limpeza facial, um creme de olhos, um sérum, um creme de dia com fotoproteção SPF 30 e um creme de noite. Não comedogénicos, este produtos têm fórmulas autopreservantes com ativos suaves e eficazes.

25. Voucher Amazing Evolution

É outro daqueles presentes que agradam sempre. Com um valor mínimo de 50 €, tem a validade de um ano e pode ser descontado em alojamento ou em serviços, refeições no restaurante ou tratamentos de spa, nas unidades hoteleiras geridas por esta empresa. O Algarve Race Resort, a Herdade dos Delgados, o Hotel Evidência Belverde, o Monte da Bemposta, o White Shell, o Hotel Fonte Santa, o 1908 Lisboa Hotel, o You and the Sea, o The Shipyard e o Hotel Pelican Alvor são algumas delas.

26. Sabonete Castelbel Iniciais

Bordado à linha e embrulhado individualmente à mão com todo o carinho e cuidado para criar um presente triplamente sensorial, agradável ao tato, ao olhar e ao olfato, é um presente único e surpreendente. Com fragrância de verbena, também pode ser usado para formar nomes ou palavras. Além do A, existe inclusivamente um Ã. Esta coleção de sabonetes está atualmente com 10% de desconto online. Basta usar o código MOM10 no momento da compra.

27. Jarra decorativa com varetas perfumadas

Fabricada em porcelana, é uma das propostas da Wellness Collection da Equivalenza, que também integra óleos essenciais de ylang ylang e bergamota e sândalo e pachuli, uma espuma de banho, uma loção corporal perfumada, uma bruma multifunções e um perfume em óleo roll-on. Esta coleção de edição limitada inclui ainda uma bolsa em pano, que é oferecida na compra de dois ou mais produtos da linha.

28. Óleo com retinol A-Gloei Maretinol Oil

A marula, também conhecida como canhoeiro, é uma árvore originária das savanas da África Oriental. As sementes são ricas em proteínas e em gordura e é delas que se extrai um dos principais ingredientes deste cosmético da Drunk Elephant. Para além do famoso derivado da vitamina A, um ingrediente poderoso que atenua rugas e outras marcas de envelhecimento, 95% deste produto é formulado com óleo de marula, um ativo que nutre e ilumina a pele.

29. Mala em polipele e jacquard com franjas

Nos últimos anos, a Natura tem vindo a apostar mais na comercialização de vestuário e de acessórios, como é o caso desta mala em polipele e jacquard com detalhe de franjas na frente e alça de ombro ajustável de composição 100% sintético. Com 16,2 centímetros de largura, 30 centímetros de altura e 33 centímetros de cumprimento, adapta-se (praticamente) a todos os estilos, a todos os gostos e a todas as idades.

30. Panela elétrica The Fast Slow GO

Com 14 programas reunidos num único eletrodoméstico, este lançamento da Sage, muito prático e fácil de usar, é indicado para cozedura a pressão ou cozedura lenta e também pode ser usado para saltear e cozinhar a vapor. Com esta panela, os guisados e os risotos deixam de dar trabalho. Os dois novos programas permitem fazer iogurte e cozinhar a vácuo. Em aço inoxidável, integra um sistema de segurança com duas válvulas e um pino de bloqueio.

31. Pingente circular da coleção Crossword Mama

É uma das joias que a marca espanhola Tous criou para esta data. Em prata vermeil e esmalte, contém, na circunferência, pedras preciosas como a iolita, a ametista, o peridoto, o espinélio rosa, a cornalina e o topázio azul. Este pingente circular de 15 milímetros apresenta a palavra mama, mamã em português. Exibe ainda um coração no centro em prata vermeil no fundo azul esmaltado. Pode ser usado num fio ou numa pulseira.

32. Sérum Calmant Ressourçant

Apaziguante e reparador, este cuidado de rosto da Eisenberg acalma a pele, nutre-a e oferece-lhe uma ação antioxidante e anti-inflamatória. A sua fórmula inovadora contém extratos de células estaminais de folha de framboesa que protegem o ADN, extratos de Boswellia Serrata com uma ação calmante e antivermelhidão e ainda óleo de sementes de sésamo, que reestrutura e hidrata. Indicado para o rosto e o contorno de olhos, pode ser usado por mulheres com a pele sensível.

33. Smartwatch SPC Smartee Vita

Com 12 dias de autonomia, é o relógio ideal para o dia a dia das mães mais ativas. Além de monitorizar as diferentes funções do organismo, incluindo a frequência cardíaca, o sono e o ciclo menstrual, este gadget tecnológico submergível com ecrã tátil regista 11 atividades desportivas, incluindo a natação. Mede o rendimento do que realiza com exatidão e, caso note que está demasiado sedentária, alerta-a de imediato. Está disponível em preto e cor de rosa.

34. Anel Mum Pavé Heart

De prata com três zircónias cúbicas, é formado pela palavra M❤m, com um coração no lugar do U. No interior, é a gravação L❤VE YOU FOREVER que se pode ler. Esta é uma das várias propostas que a Pandora, marca fundada pelo ex-casal de empreendedores dinamarquês Per Enevoldsen e Winnie Enevoldsen em 1982, sugere para o Dia da Mãe. Disponível em cinco tamanhos, é a joia que qualquer progenitora mais babada vai querer exibir.

35. Livro de Virginie Grimaldi

Foi a escritora mais lida em França em 2019 e em 2020. "É tempo de reacender as estrelas", publicado em Portugal pela editora Marcador, vendeu mais de um milhão de exemplares. No dia em que a sua vida desmorona, Anna percebe que está prestes a perder o que mais ama no mundo, as filhas. Superando medos e ataques de pânico, decide rumar à Escandinávia com elas numa autocaravana. É o início de uma aventura cheia de surpresas hilariantes e de encontros (muito) comoventes.