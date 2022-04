Nova coleção de óculos, já à venda em Portugal, assinala 30 anos de parceria entre a Marchon Eyewear e a Calvin Klein

A Marchon Eyewear, um dos maiores fabricantes e distribuidores de óculos de alta qualidade do mundo, decidiu celebrar o trigésimo aniversário do acordo de parceria de licenciamento com a Calvin Klein com uma coleção cápsula especial, já à venda em Portugal. "Esta coleção de aniversário presta homenagem à linha de lançamento da marca, ao relembrar os icónicos estilos da década de 1990", informa o produtor global em comunicado de imprensa.

"Os cinco estilos de óculos graduados e os quatro estilos de óculos de sol são inspirados em algumas das mais memoráveis armações oftálmicas da Calvin Klein. Todos os estilos incluídos na presente coleção de óculos são produzidos em silhuetas unissexo, concebidos exclusivamente a partir de titânio e fabricados no Japão", refere ainda o documento. Os novos modelos estão a ser comercializados a preços que oscilam entre os 275 € e os 295 €.