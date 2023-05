"Sem dúvida fizemos avanços no abandono da prática do casamento infantil, particularmente nos últimos dez anos. Mas este avanço não foi suficiente", declarou à AFP Claudia Cappa, principal autora do relatório da agência das Nações Unidas para a infância.

Segundo estimativas da Unicef, pelo menos 640 milhões de adolescentes e mulheres com menos de 18 anos foram obrigados a casar. No entanto, nos últimos 25 anos, foram evitados 68 milhões de casamentos.

Em 1997, 25% das jovens com idades entre os 20 e 24 anos casaram antes dos 18 anos; em 2012, foram 23%; e em 2022, 19%.

"Neste ritmo, teríamos que esperar 300 anos para eliminar o casamento infantil", comentou Cappa, lembrando que esta prática afeta maioritariamente meninas entre os 12 e os 17 anos.

Segundo a Unicef, se for mantido o ritmo atual, o número de casamentos de menores vai superar os 9 milhões por ano em 2030 (contra 12 milhões atualmente).

Para eliminar esta prática até ao fim desta década, será preciso multiplicar a redução por 20, estima a agência.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância teme que a pandemia de covid-19, os conflitos e o impacto crescente das alterações climáticas "revertam os avanços alcançados com muito esforço".

A covid-19 poderia ser responsável, entre 2020 e 2030, por dez milhões de casamentos de menores a mais.

"O mundo é engolido por crises que se somam a outras crises, que destroem a esperança e os sonhos de menores vulneráveis, em particular as meninas, que deveriam ser estudantes, não noivas", comentou, em nota, a diretora da Unicef, Catherine Russell.

As crises "forçam as famílias a procurarem um falso sentimento de segurança" casando as suas filhas, acrescentou.

"Embora o casamento infantil seja uma clara violação dos direitos da infância, as famílias frequentemente consideram-no uma medida de 'proteção' para as meninas, proteção financeira, social ou física", diz o relatório.

Também é uma forma de ter uma boca a menos para alimentar. De facto, foi nas famílias mais ricas que ocorreram os avanços mais importantes.

Geograficamente, o sudeste asiático é o motor da queda dos casamentos de meninas. No entanto, a região conta com cerca de 45% dos 640 milhões de mulheres casadas antes dos 18 anos. Só a Índia representa um terço.

A Unicef está preocupada em particular com a situação na África subsaariana, região onde as meninas correm o maior risco de serem casadas antes dos 18 anos. Com o crescimento da população, prevê-se que o número de jovens casadas aumente 10% até 2030.