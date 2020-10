Os últimos dados revelam que mais de três mil crianças e adolescentes sofrem de diabetes tipo 1. Dois desses adolescentes eram a Paula e o Tiago Klose, que aos 13 anos descobriram que tinham esta patologia. "Foi avassalador. Com o choque, veio a tristeza, a negação, a raiva", afirma Paula.

"O Doce Mundo de Rita" foi escrito para ajudar todas as crianças e adolescentes a perceberem que a diabetes tipo 1 não os limita, e que é na aceitação e na partilha com os outros que está o segredo.

A Rita é atlética, forte e ágil, mas quanto a diabetes entra na sua vida, ela não sabe como reagir.

Em plena adolescência, a Rita sofre com a pressão da escola, dos pais e a indiferença do Gonçalo, o seu crush. Um dia, desmaia nas aulas, é levada ao hospital e descobre que tem diabetes tipo 1. Como é possível isto acontecer se ela é desportista e supermagra? E agora? Dar insulina, controlar a glicemia, contar hidratos… é muita coisa nova.

Com o passar dos dias, a Rita sente-se observada por todos: médicos, professores e colegas. Para piorar tudo, o pai está mais controlador do que nunca, a mãe parece indiferente e a Inês, a sua BFF, não sabe lidar com a «nova» Rita. Sentindo-se sozinha e incompreendida, a última coisa que a Rita quer é ser vista como uma doentinha, acabando por se refugiar nas redes sociais, em busca de novos amigos e de outros caminhos.

Será que novos amigos podem ajudá-la com esta nova realidade? E o que farão os pais, a Inês e até o Gonçalo para a ajudar? Entre as dúvidas e a coragem, a Rita vai descobrir o caminho para ultrapassar os desafios que a diabetes lhe coloca.

As primeiras páginas do livro podem ser lidas aqui.

Paula e o Tiago Klose créditos: 2020 Editora

A Paula e o Tiago, que vivem com diabetes tipo 1 há décadas, são voluntários em inúmeras atividades para jovens com dt 1 e as suas famílias, incluindo campos de férias, palestras e expedições.

Têm dois filhos maravilhosos (sem diabetes) e pelo menos um deles quer ter dt 1. Adoram histórias e acreditam que o mundo precisa de uma heroína que mostre como é a vida com dt 1.

A Paula é coach e formadora, criou um projeto na klosetopeople.com para partilhar as suas experiências e conhecimentos sobre coaching e parentalidade com mães e pais de crianças e jovens com dt 1.

O Tiago é apaixonado pelo conhecimento e pela comunicação, enamorado pela investigação clínica e distrai-se com projetos paralelos: já foi cartunista (sem desenhos e com bichos) e adora construir Legos.