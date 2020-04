Passam agora 46 anos do golpe contra o regime do Estado Novo, que foi também o início de uma revolução no ensino que ficou na memória de estudantes e professores.

No 25 de Abril de 1974, Manuel Pereira frequentava o 5.º ano (atual 9.º ano), Marília Gomes estava no último ano do liceu e Teotónio Ribeiro era assistente na Faculdade de Engenharia da Universidade de Coimbra. Para todos, aqueles foram tempos de “grandes aprendizagens”.

Manuel Pereira lembra quando os manuais escolares, verdadeiros tratados de propaganda do regime, foram rejeitados e os alunos passaram a aprender “através de folhas soltas e novos cadernos que eram um prazer ler”.

Depois do 25 de Abril, “todas as semanas havia reuniões gerais de alunos no colégio”. Os professores e diretores ligados ao regime eram expulsos. E sempre que havia plenários, as aulas eram suspensas.

“Os anos de 1974, 75 e 76 foram de grandes aprendizagens que nos permitiram conhecer o mundo e despertar para a liberdade. Até ali só conhecíamos o mundo que nos deixavam conhecer”, recordou Manuel Pereira, que estudava no Colégio de Lamego e hoje é presidente da Associação Nacional de Diretores Escolares (ANDE).