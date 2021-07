Durante a gravidez, é normal que surjam muitas dúvidas, algumas de teor físico, nomeadamente o peso que deve aumentar ou perder, outras de foro mais íntimo.

A Mamãs e Bebés quer ajudar a esclarecer todas as suas dúvidas e, por isso, neste mês de julho, disponibilizará um Workshop Mamãs Online abordando estas temáticas. Todas as futuras mamãs poderão assistir ao Workshop e é totalmente gratuito.

Sob o mote “Vamos falar de sexualidade?”, Joana Gonçalves, Enfermeira Especialista em Saúde Materna e Obstétrica, irá guiar a primeira parte da sessão dedicada a este tema tão importante para o casal não só durante, como após a gravidez, mas que ainda poderá ser um tema tabu ou de pouca abordagem.

“Quando é que posso reiniciar relações sexuais no pós-parto?”, “Onde é que fica o bebé?” e “Qual o melhor método de contracepção?” são algumas das questões que as futuras mamãs poderão ver esclarecidas. Além disso, a especialista irá explicar quais os cuidados que o casal deve ter para que esta continue a ser uma experiência prazerosa e basilar.

O aumento de peso na gravidez é outro aspeto que preocupa bastante as futuras mamãs, pelo que, a segunda parte da sessão trará o tema: “A importância do controlo de peso na gravidez”. A Nutricionista Carla Gomes esclarecerá qual a importância de um peso saudável durante a gestação e o seu impacto na saúde do bebé.

Os Workshops Mamãs Online promovidos mensalmente pela Mamãs e Bebés terão como principal objetivo abordar temas essenciais para as grávidas, na presença de profissionais de saúde de excelência.

Desta forma, as participantes poderão ver esclarecidas as suas dúvidas e obter ainda mais informações e o conhecimento que necessitam no conforto do lar.

Para assistir ao Workshop, a inscrição é obrigatória.