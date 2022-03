Ao mesmo tempo que o papel do pai na gravidez vai ganhando relevo nos dias de hoje, as dúvidas sobre a forma como se podem envolver nesta fase persistem e para muitos futuros pais o sentimento é de desamparo.

Para explicar de que forma o Pai pode acompanhar as alterações emocionais e físicas da sua parceira, ser ativo na proteção da grávida e do bebé e assumir responsabilidades durante a gravidez e pós-parto, as Conversas com Barriguinhas prepararam episódios especiais no Spotify e eventos online gratuitos nos dias 15, 17 e 22 de março.

Conheça a importância da paternidade ativa e antecipe os desafios da vida em casal com a chegada do bebé

O enfermeiro Bruno Reis é o convidado do episódio do Podcast Conversas com Barriguinhas que acaba de ficar disponível no Spotify. O especialista em saúde materna e obstetrícia dá a conhecer a importância do papel do pai na gravidez e as implicações que a sua pouca integração acarreta para o casal e para o bebé.

Já a dia 20 de março, a psicóloga Ana Afonso, do Bebé da Mamã, vai explicar como contornar alguns dos principais desafios do casal desde a gravidez ao pós-parto, como a falta de comunicação e as mudanças na vida sexual.

Descubra em que circunstâncias o pai pode desempenhar um papel ativo, desde a gravidez ao pós-parto

Nos próximos eventos online dedicados ao Dia do Pai, serão conhecidas algumas circunstâncias em que os futuros pais podem contribuir na partilha de tarefas e responsabilidades e também formas de criarem uma ligação com o bebé.

No dia 15 de março, às 17h00, Inês Guerra Pereira, médica dentista e autora do Blog Dente a Dente, revela como pode o pai ajudar na higiene oral do bebé. Já a enfermeira parteira Isabel Ferreira explica as medidas de segurança a ter em conta no transporte automóvel durante a gravidez.

Os pais vão perceber ainda como os seus bebés comunicam através dos gestos mesmo antes de falar, com o apoio da terapeuta da fala Carina Pinto, instrutora no Programa Baby Signs

O contato pele com pele, que contribui para o desenvolvimento do vínculo emocional do pai com o bebé, vai ser analisado ao detalhe pela enfermeira Raquel Fonseca, conselheira em aleitamento materno, no dia 17 de março, às 17h00.

O autor do blog “A Pitada do Pai”, Rui Marques, vai estar também presente para mostrar que “O pai também cozinha!” e há ainda oportunidade de conhecer o centro Bebé da Mamã através de uma visita virtual.

Esta maratona de iniciativas dedicadas ao Dia do Pai culmina com o evento do dia 22 de março, também pelas 17h00, no qual as enfermeiras e especialistas em saúde materna e obstetrícia, Gisélia Machado e Bárbara Sousa, vão ensinar como estabelecer uma ligação com o bebé ainda no útero e esclarecer dúvidas comuns sobre o uso da licença exclusiva, respetivamente.

Nestas sessões, os futuros pais vão conhecer ainda a importância das células estaminais do cordão umbilical do seu bebé para a saúde futura da família, nomeadamente como opção terapêutica no tratamento de mais de 80 doenças.

E para que os pais possam tomar uma decisão informada, um especialista da Crioestaminal, o único laboratório com acreditação internacional pela Association for the Advancement of Blood & Biotherapies (AABB), vai responder às principais questões sobre processo de guardar ou doar as Células Estaminais do Cordão Umbilical.

Pode acompanhar os episódios no Spotify e participar gratuitamente nos eventos através da inscrição gratuita na plataforma.