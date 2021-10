A sessão de participação totalmente gratuita, dedicada às futuras mamãs, conta ainda com uma Aula de Pilates para Grávidas e um workshop dedicado ao Presente e o Futuro das Células Estaminais. Esta é já a 18ª edição do Especial Grávida, realizada este ano.

Com início marcado para as 18h00, o primeiro workshop sobre a Conversação do Leito Materno será conduzido pela Enf.ª Carmen Pacheco, especialista em Saúde Materna e Obstetrícia e fundadora do Projeto Mãe.

De seguida às 18h45, a formadora do Laboratório BebéVida, Ana Silva, vai falar sobre o Presente e o Futuro das Células Estaminais, explicando a importância e benefícios da criopreservação do sangue e tecido do cordão umbilical no momento do nascimento do bebé.

Por fim, às 19h30, este Especial Grávida será encerrado com uma Aula de Pilates para Grávidas com a ajuda de Joana Rodrigues, fisioterapeuta e fundadora do projeto Origem.

Todas as participantes ao fazerem a sua inscrição no evento ficam habilitadas a receber um cabaz de produtos no valor de 400€. A vencedora será anunciada no dia 29 de outubro no perfil de Instagram da Mamãs Sem Dúvidas (@mamassemduvidas).

Para mais informações sobre a Academia Mamãs sem Dúvidas, conteúdos informativos ou próximos eventos consulte o website mamassemduvidas.pt.