Para as futuras mamãs, a prática do exercício físico é essencial para uma maior sensação de bem-estar e a promoção de uma melhor postura durante a gravidez. Além desta rotina proporcionar um aumento da confiança das mulheres, também pode facilitar bastante o trabalho de parto e a rápida recuperação no pós-parto.

Por isso, esta terceira edição pretende, essencialmente, preparar as futuras mães para o nascimento do bebé através de treinos localizados.

Assim, nos dias 15, 22 e 29 de abril, a “Mamãs em Forma” vai disponibilizar vários treinos para as futuras mães treinarem exercitarem zonas do corpo, desde pernas, glúteos, bíceps, tríceps, peito, ombros e costas. Os exercícios podem ser feitos em casa e com ou sem equipamento.

As sessões de treino online continuarão a ser conduzidas por João Dias, Personal Trainer certificado e especializado em exercício físico para grávidas e pós-parto, e terminarão com alongamentos para alívio da dor lombar e nervo ciático.

As interessadas podem inscrever-se no site da iniciativa.