Antes de o ano terminar, a Academia Mamãs Sem Dúvidas tem preparada mais uma edição do “Especial Grávida”, que se vai realizar no dia 27 de dezembro, às 18h00, convidando vários especialistas para abordar temas relacionados com a maternidade entre os quais os primeiros socorros em idade pediátrica e os sinais do trabalho de parto.

Tendo como objetivo dar continuidade ao compromisso de estar ao lado das futuras mães, promovendo um espaço de partilha de conhecimento e esclarecimento de dúvidas das grávidas portuguesas, a Mamãs Sem Dúvidas vai ter em destaque na sua 21.ª edição do “Especial Grávida” três temáticas.

“Primeiros socorros pediátricos”, com o contributo da Enfermeira Carmen Pacheco, especialista em saúde materna e obstetrícia, e fundadora do projeto Mãe.

“O presente e o futuro das células estaminais”, com as explicações de Adélia Mendes, formadora do laboratório de criopreservação BebéVida.

E “Sinais do trabalho de parto”, com a participação da Enfermeira Telma Cabral, especialista em saúde materna e obstetrícia, e fundadora do projeto Momentos de Ternura.

Apesar de a participação ser gratuita, as futuras mamãs devem inscrever-se obrigatoriamente no site Mamãs sem Dúvidas.

Desta forma, as participantes ficam habilitadas a ganhar um cabaz de produtos no valor de 440€. A vencedora será anunciada no dia 28 de dezembro no perfil de Instagram da Mamãs Sem Dúvidas .