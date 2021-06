O laboratório, de tecidos e células estaminais português, BebéVida organiza, entre os dias 28 de junho e 2 de julho, seis novos workshops online a pensar nos pais que aguardam a chegada do seu bebé.

Os métodos não farmacológicos para alívio da dor do parto, os primeiros cuidados do bebé e a amamentação estão entre os principais temas que vão ser abordados por profissionais de saúde ligados à área da maternidade.

No dia 28 de junho, duas sessões vão ter como temáticas “Dicas para amamentar com sucesso” e “Pronto a Nascer: Primeiros cuidados do Bebé”. As mesmas serão conduzidas, respetivamente, pelas enfermeiras Olga Martins e Carla Duarte, ambas especialistas em saúde materna e obstetrícia. Enquanto a primeira sessão decorre entre as 18h00 e as 19h00, a segunda decorre entre as 21h00 e as 22h00.

Por sua vez, no dia 29 de junho às 18h00 realiza-se o workshop “‘A hora da bruxa’ – O choro inconsolável dos bebés”, que vai contar com a participação da Enfermeira Adelaide Martins, especialista em saúde materna e obstetrícia, para ajudar os pais a perceber o que devem fazer nestes momentos que tantas vezes geram uma sensação de impotência.

A encerrar o mês de junho está prevista uma última sessão online no dia 30, às 19h00, com uma “Aula de Pilates” dirigida por Joana Rodrigues, fisioterapeuta.

No mês de julho, logo no dia 2, arranca mais um workshop sobre “Métodos não farmacológicos para alívio da dor durante o trabalho de parto”, entre as 19h00 e as 20h00, com a colaboração da Enfermeira Deolinda Frois, especializada em saúde materna e obstetrícia.

Além dos workshops que pretendem dar continuidade ao compromisso de apoiar os futuros e recém pais na jornada da parentalidade e da maternidade, a BebéVida realiza ainda entre 28 de junho e 2 de julho várias experiências de ecografias 3D/4D, que se destinam a gestantes a partir das 17 semanas.

As mesmas decorrem um pouco por todo o país, nomeadamente em Leiria, Guarda, Guimarães, Setúbal, Estoril e Porto.

A participação nos workshops e nas experiências de ecografia 3D/4D é gratuita mas a inscrição é obrigatória.