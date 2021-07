“Gravidez de Mês a Mês” é um programa de Masterclasses digitais gratuitas, criado com o objetivo de esclarecer e informar sobre vários temas essenciais em cada fase da gestação e responder a todas as dúvidas das grávidas, para proporcionar uma gravidez tranquila. A próxima acontece já no próximo dia 4 de agosto.

freepik/Racool_studio