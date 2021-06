A iniciativa digital “Mamãs em Forma”continua a oferecer às grávidas novos treinos e recomendações específicas para a atividade física nesta etapa tão importante da sua vida.

Vai dar ainda a possibilidade às mamãs de acompanharem as aulas a qualquer hora, com um conjunto de vídeos gratuitos lançados ao longo do mês.

Roupa confortável e muita vontade é tudo aquilo de que precisa

Todas as grávidas, exceto aquelas com indicações médicas contrárias, devem incluir a prática de exercício físico ao longo da gravidez, para aumentar os níveis de energia, promover uma postura correta e ainda prevenir o excesso de peso, entre outros benefícios.

Na maioria dos casos, é recomendado um treino de 150 minutos por semana ou 30 minutos por dia, sendo que as grávidas podem também contar com o apoio do Personal Trainer, João Dias, através do seu Instagram.

São vários os cuidados a ter para a prática de atividade física, nomeadamente a escolha certa dos exercícios. Uma vez que estes não podem exigir um esforço intenso ou movimentos bruscos, e, simultaneamente, devem facilitar a circulação sanguínea e a digestão da grávida, a iniciativa digital apresentará quais os exercícios que se podem fazer nesta etapa.

Ao longo do mês, a Mamãs e Bebés irá então lançar um conjunto de vídeos que abordará temas como “Cuidados a ter na prática do exercício físico” ou “Exercícios para preparar o corpo para o parto e reduzir a dor”, entre outros.

Para assistir às gravações, faça o seu registo.