O novo Guia de Gravidez e da Primeira Infância do Bebé, lançado pela Mamãs sem Dúvidas, é dedicado aos pais e futuros pais e aborda alguns dos principais tópicos ligados à gravidez e aos primeiros meses de vida do bebé.

Esta publicação tem como objetivo dar apoio a todos os pais durante o período de pandemia e novo confinamento, através de iniciativas totalmente digitais, como é o caso dos workshops semanais.

Com o apoio de especialistas em várias áreas ligadas à maternidade e de profissionais de saúde, o guia apresenta artigos relacionados com:



- Alimentação na gravidez;

- O sono do recém-nascido;

- As alterações cutâneas mais comuns em bebés;

- Benefícios do exercício físico na gravidez;

- Vantagens do teste pré-natal não invasivo (NIPT).

O guia está disponível online para download gratuito aqui.