“Preparar o Parto” é o novo ciclo temático que a Academia Mamãs sem Dúvidas está a realizar durante o mês de setembro.

Nos dias 8, 17, 22 e 28 de setembro, às 18h00, as futuras mamãs são convidadas a participar nas aulas, 100% online e totalmente gratuitas, conduzidas por especialistas. As inscrições podem ser feitas aqui.

Depois do sucesso do primeiro ciclo temático, que decorreu em julho, a Mamãs sem Dúvidas desafia, uma vez mais, todas as grávidas a participar nas aulas que tem planeadas sobre a preparação para o parto.

Até ao final do mês, são quatro as sessões online que vai realizar semanalmente:

8 de setembro: Pilates para preparar o parto – com Joana Rodrigues, instrutora de pilates;

17 de setembro: Etapas do trabalho de parto e o papel das posições – com Alice Araújo, Enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia;

22 de setembro: Preparar o dia do parto – com Carla Durante, Enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia;

28 de setembro: Sinais do trabalho do parto, as contrações e o controlo da dor – com Sónia Ferreira, Enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia.

As futuras mamãs podem participar em quantas aulas entenderem, de forma totalmente gratuita, devendo para isso inscrever-se no site da Mamãs sem Dúvidas.

Esta é mais uma iniciativa que visa dar continuidade e reforçar o apoio a futuros pais na desafiante jornada que é o período de gestação e a chagada de um novo elemento à família.