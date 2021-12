A hidratação, a mobilidade na gravidez e no trabalho de parto e a higiene íntima são apenas alguns destes cuidados que estarão sob análise nas sessões natalícias das Conversas com Barriguinhas, dos próximos dias 23, 28 e 30 de dezembro. As inscrições são gratuitas e já se encontram disponíveis na plataforma.

A hidratação é fundamental para o nosso organismo e durante a gravidez o cuidado com a ingestão de água deve ser redobrado.

No próximo dia 23 de dezembro, às 21h30 (inscrições estão disponíveis aqui), a enfermeira em pediatria e conselheira em aleitamento materno, Célia Pinheiro, vai dar a conhecer os “Benefícios da água mineralizada na gravidez, na amamentação e no alívio das cólicas do bebé”.

Ainda nesta sessão online, a enfermeira Queila Guedes, especialista em saúde materna e obstétrica, vai explicar como identificar sinais que indicam o início do trabalho de parto.

Na gravidez, o corpo da mulher passa também por inúmeras transformações, pelo que é essencial a preparação para o dia do parto, trabalhando na mobilidade durante a gravidez.

Para ensinar “Posicionamentos e mobilidade na gravidez e durante o trabalho de parto e parto”, a enfermeira parteira Isabel Ferreira vai estar presente no dia 28 de dezembro, às 19h00. Haverá, ainda, oportunidade para esclarecer dúvidas sobre o aleitamento materno.

Para fechar o ano, a 30 de dezembro, pelas 21h30, a enfermeira em saúde materna e obstetrícia Conceição Santa-Martha vai explicar tudo sobre a “Adaptação do recém-nascido à vida extra-uterina e a clamplagem tardia do cordão umbilical”.

A farmacêutica Patrícia Monteiro vai, ainda, partilhar conselhos para fazer a higiene íntima de forma correta, quer na gravidez quer no pós parto.

Nestes eventos online, as futuras mamãs vão poder descobrir tudo sobre as duas fontes de células estaminais do sangue e do tecido do cordão umbilical e qual a sua utilidade, com o especialista em células estaminais da Crioestaminal.