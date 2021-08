No dia 13 de agosto, entre as 18h e as 20h, a Academia Mamãs sem Dúvidas realiza uma nova edição do “Especial Grávida”, dedicada especialmente aos cuidados a ter nas férias.

Esta é mais uma iniciativa 100% online e gratuita destinada às futuras mamãs, que podem fazer a sua inscrição aqui.

Com a aproximação do período de férias de verão por excelência dos portugueses, e com o objetivo de continuar a dar apoio às mulheres que esperam a chegada do seu bebé, o próximo “Especial Grávida” vai contar com a participação de vários especialistas ligados ao universo da maternidade para abordar as seguintes temáticas.

“Cuidados a ter com os bebés nas férias”, com a intervenção de Sónia Patrício, enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia, que vai partilhar com as gestantes recomendações a ter em conta na hora de ir de férias.

“Dicas de Segurança Rodoviária para umas férias tranquilas” em que Cátia Neves, consultora de puericultura, vai explicar os aspetos a ter em atenção quando se viaja com o bebé.

“O Presente e o Futuro das Células Estaminais” com o contributo de Maria Costa, formadora do Laboratório BebéVida, que vai falar sobre as mais-valias de guardar os tecidos e células do cordão umbilical do bebé no momento do nascimento.

A participação é gratuita sendo apenas necessário fazer previamente a inscrição. Ao inscreverem-se as participantes ficam habilitadas a receber um cabaz de produtos, que inclui um mala de maternidade, um tapete de atividades, um intercomunicador, uma bomba tira-leite, uma Pegada Baby Art, uma almofada, uma ecografia 4D. A vencedora deste cabaz será anunciada no dia 16 de agosto no Instagram da Mamãs sem Dúvidas.

Para mais informações sobre a Academia Mamãs sem Dúvidas, consulte mamassemduvidas.pt .