Com o objetivo de esclarecer as dúvidas das futuras mamãs, a Academia Mamãs Sem Dúvidas vai realizar no dia 24 de março às 18h00 uma nova edição online do “Especial Grávida” para abordar três diferentes temas relacionados com a maternidade, contando para isso com a ajuda de vários especialistas convidados.

Durante aproximadamente duas horas, as grávidas que se preparam para um novo capítulo das suas vidas vão ter oportunidade de explorar os seguintes temas:

“Conservação do leite materno”, em que a Enfermeira Carmen Pacheco, especialista em saúde materna e obstetrícia, vai explicar os aspetos que as mamãs devem ter em atenção quando precisarem de conservar o leite, nomeadamente temperatura e formas mais indicadas para armazenamento;

“O presente e o futuro das células estaminais”, tema conduzido por Diana Santos, formadora do Laboratório BebéVida, que vai abordar as vantagens de recolher e preservar o sangue e tecido do cordão umbilical no momento do parto, mediante um processo que é indolor e não invasivo tanto para a mãe como para o bebé;

“Dicionário do Choro do bebé”, com o contributo da Enfermeira Sónia Patrício, especialista em saúde materna e obstetrícia, para ajudar as futuras mamãs a perceber a origem e os significados dos vários tipos de choro do bebé.

A participação na sessão é gratuita, contudo a inscrição é obrigatória.