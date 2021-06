A próxima sessão online das Conversas com Barriguinhas, que se realiza a 15 de junho, pelas 17h00, vai abordar o impacto emocional que o nascimento de um bebé pode ter para uma recém-mamã e a importância de estar atento a alterações de humor nos primeiros dias após o parto.

As inscrições são gratuitas e já se encontram abertas na plataforma. Para os futuros pais inscritos há ainda a possibilidade de acederem aos conteúdos da plataforma 24 horas depois da transmissão.

A tristeza, a preocupação excessiva, o cansaço e a insegurança são alguns dos estados emocionais que podem surgir nos primeiros dias após o parto. As alterações hormonais que ocorrem devido ao nascimento do bebé são apontadas como causas para a instabilidade emocional, que afeta muitas recém-mamãs em todo o mundo.

Na próxima sessão online, a psicóloga clínica Inês Prior irá ensinar a reconhecer quando estes estados emocionais são passageiros ou evoluem para uma Depressão pós-parto. As recém-mamãs vão ficar, ainda, a conhecer a importância de partilhar as suas emoções e receber o apoio da família nestes momentos.

O papel do pai durante os primeiros meses de vida do bebé vai também estar em foco. A enfermeira Raquel Fonseca, Conselheira em Aleitamento Materno, irá explicar de que forma o pai pode ter um papel ativo e participar durante o processo de amamentação, com o objetivo de reforçar os laços com o bebé e proporcionar bem-estar para a mãe, beneficiando toda a família.

Durante esta sessão, um especialista em células estaminais irá abrir as portas do laboratório para mostrar e revelar: “Onde ficam guardadas as Células Estaminais do Cordão Umbilical dos bebés?” Os pais terão a oportunidade de ver esclarecidas questões como: o que são as células estaminais, qual a utilidade terapêutica quer das células estaminais do sangue quer do tecido do cordão umbilical, e descobrir como podem guardar ou doar este bem único por 25 anos com a Crioestaminal.

As sessões online das Conversas com Barriguinhas realizam-se todas as semanas e têm como objetivo ajudar as grávidas portuguesas a preparar a chegada do seu bebé, a partir do conforto da sua casa.