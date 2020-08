6. Despeje toda a água de baldes, alguidares, banheiras e piscinas insufláveis logo após a utilização, sobretudo no caso de ter bebés ou crianças pequenas por perto. No caso das piscinas caseiras, coloque resguardos, se for caso disso.

7. Jamais deixe uma criança com menos de três anos sozinha na banheira durante o banho. No caso de escorregar, pode cair com a cabeça dentro de água e afogar-se, na impossibilidade de se conseguir levantar.

8. Aprenda a fazer reanimação cardiorrespiratória para poder agir de imediato e, em caso de paragem por submersão, prolongue-a até a ambulância chegar.

9. Se os seus filhos não nadam bem, incentive-os a usar braçadeiras, mesmo em zonas de águas paradas, transparentes e pouco profundas.

10. O colete salva-vidas deve ser sempre usado em águas agitadas ou profundas e, ao andar de barco e/ou durante a prática de desportos naúticos, até pelas crianças que já sabem nadar.