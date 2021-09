As aulas já começaram e os dias repletos de brincadeiras e aprendizagens já estão a ser vividos em pleno. Ao mesmo tempo, os pais sabem que há peças que não podem faltar e este é o momento para reforçar o guarda-roupa.

Por isso, a Zippy apresenta a nova coleção que reúne packs promocionais de peças úteis e essenciais (conjuntos de 2 t-shirts, calções, calças, leggings ou sweaters), fatos de treino confortáveis para as aulas de ginástica, sapatilhas, botas e galochas repletos de detalhes, pijamas de algodão macio que perfeitos para a hora de dormir, e acessórios que fazem toda a diferença nos looks de dia a dia, como mochilas, sacos de ginástica, chapéus de chuva ou batas escolares.

E porque o regresso às aulas pode ser ainda mais mágico para toda a família, a Zippy juntou-se à Agência Abreu para oferecer uma experiência inesquecível: uma viagem a Paris com entradas nos parques Disney para duas famílias.

Para participar no passatempo, as famílias devem aceder ao website da Zippy, completar a frase “Há magia neste regresso porque...” e as respostas mais originais são as vencedoras.

O passatempo decorre até 6 de outubro e a oferta inclui viagem, alojamento e entrada de 1 dia nos 2 parques Disney, para 2 adultos e 2 crianças.