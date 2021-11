Comemorando a icónica personagem, a colaboração entre a Disney e a Hunter é inspirada na boa disposição e jeito brincalhão da figura inconfundível da Disney.

A coleção foi projetada para o mundo lá fora e inclui alguns modelos de botas bestsellers reinventados, bolsas e acessórios com ilustrações do Mickey e com o logotipo da marca em evidencia.

As botas Original Tall, Short e Chelsea apresentam a imagem do Mickey em três dimensões, na zona do calcanhar e as botas Play, para homem e mulher, apresentam um estampado completo inspirado no famoso logotipo da Hunter.

Para as crianças, as botas estão disponíveis em cores vibrantes, incluindo rosa, azul ou laranja.

Os acessórios, incluindo guarda-chuvas e mochilas para adultos e crianças, estão disponíveis em várias cores, sempre com o estampado da coleção. Também é possível encontrar bolsas de telefone versáteis, disponíveis em três cores e incorporando a silhueta inconfundível das orelhas do Mickey.