“Acreditar” é o mote da nova coleção da Laranjinha, comemorativa dos 40 anos da marca portuguesa de vestuário infantil.

Envergando orgulhosamente o selo “Portuguese Heritage”, entra na nova década com uma ambição renovada de continuar a acompanhar o crescimento de gerações de consumidores em todo o mundo.

Todos os produtos Laranjinha são 100% fabricados em Portugal, expressando não só a preocupação da marca com a redução da sua pegada ecológica como o seu apoio aos fabricantes locais.

“A origem dos produtos e das matérias-primas é uma preocupação crescente do consumidor a nível global e a Laranjinha já mantém esta filosofia desde a sua génese. A vantagem da longevidade é perceber a forma como tudo é cíclico e hoje em dia se voltou a valorizar a qualidade, durabilidade e origem no processo de compra, valores que nos acompanham desde sempre”, afirma Luís Figueiredo, administrador da Laranjinha.

Presente em mais de 30 países, a Laranjinha conta hoje com uma rede de mais de 500 pontos de venda, incluindo quatro flagship stores em Portugal (Porto – Foz, NorteShopping, Braga e Lisboa - Amoreiras), corners próprios no El Corte Inglés de Gaia e Lisboa e Madrid e ainda uma loja online, a partir da qual vende para todo o mundo.

Para celebrar os 40 anos, foi lançada uma campanha inspirada no mote “Acreditar”, em que a marca estabelece o paralelismo entre os desafios do seu crescimento e de uma criança, mostrando como a vontade e a resiliência são a chave para alcançar os objetivos mais ambiciosos.

Uma longevidade que acompanha o ciclo do produto e das coleções, pensadas para atravessar gerações. “Estamos na terceira, quarta geração de consumidores, que não só continuam a comprar Laranjinha como guardam as peças de geração para geração. As nossas peças são criadas para durar e resistir, tal como a marca Laranjinha".

"Por isso, decidimos prestar tributo e explorar este conceito de “Acreditar”, tão emocional e autêntico em nós, e que encontra um paralelo na infinita capacidade que as crianças têm de acreditar e, por isso, crescerem, evoluírem e serem a imagem da esperança no futuro”, conclui Marta Figueiredo, diretora da área de retalho e filha do fundador.

A campanha é lançada com a apresentação da nova coleção outono-inverno 21/22, que tem como prioridade o conforto e praticidade. As malhas aconchegantes com aparência de tecido ou fazenda desvendam a intenção de criar peças de todos os dias, para vestir dentro ou fora de casa.

Um equilíbrio perfeito entre conforto e elegância, marcada pelos acabamentos delicados e aposta em materiais orgânicos e tecidos de elevada qualidade, como a caxemira, que ganha maior expressão na estação dos dias frios.

Dividida em quatro linhas - Mini (0 a 24 meses), Baby (3 a 36 meses), Kids (2 a 10 anos) e Chic Collection (3 meses a 10 anos) a Laranjinha continua a distinguir-se pelo cuidado com a qualidade e funcionalidade das peças.

Alguns exemplos são as peças sem costura, a linha antibacteriana para recém-nascidos e bebés até aos 12 meses (incluindo um tamanho especial para as práticas peças dois ou três em um, de que foi pioneira).

Conhecida pelo estilo delicado e intemporal característico, a Laranjinha acrescenta um toque surpreendentemente contemporâneo às suas coleções.