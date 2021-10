A biblioteca escolar e os clubes de leitura na escola, muitos deles a funcionar com o apoio de um programa do PNL, são lugares privilegiados de acesso ao livro, mas nem sempre é fácil captar as crianças e os jovens para as práticas de leitura.

Estas coleções, com chancela da Booksmile e da Fábula, juntam alguns ingredientes que as tornam especialmente apelativas: humor, ilustração, magia, mistério, universos familiares e, no caso dos mais crescidos, temáticas fortes.

Início da leitura autónoma

Para as primeiras leituras autónomas, há três coleções nacionais que são as aliadas perfeitas das crianças na descoberta do prazer da leitura, associado ao humor, à aventura, à magia e ao mistério: O Bando das Cavernas, A Família Monstro e O Clube dos Cientistas.

Para a mesma faixa etária, O Coelho e o Urso tem como trunfos personagens muito divertidas e peripécias hilariantes: e O Mundo dos Amigos Estrela explora com muita eficácia o mundo da magia.

Na transição do 1.º para o 2.º ciclo

Para a fase imediatamente a seguir (9+), O Diário de um Banana, do popular autor Jeff Kinney, consegue o feito extraordinário de pôr os miúdos com o nariz enfiado nos livros, que continuam a cativar e a conquistar milhões de leitores em todo o mundo.

Para novas aprendizagens dos modos de ler e da literacia visual, a coleção de novelas gráficas Olívia tem recebido elogios do público e da crítica especializada, sendo uma leitura especialmente recomendada para crianças que revelam dispersão e dificuldade de concentração.

No mesmo género, e dentro de um universo muito apelativo para as crianças, as Novelas Gráficas Minecraft oferecem uma experiência que junta texto, ilustrações e enredos inspirados num dos jogos mais populares do mundo.

A travessia da adolescência

A transição para a adolescência costuma ser uma fase em que os jovens abandonam a leitura em favor de outras experiências. A coleção A Escolha É Minha, de Margarida Fonseca Santos, pode ajudar a fidelizar leitores desse grupo etário, já que aborda as vivências, os confrontos e os desafios com que os jovens se deparam nesta fase de crescimento, seja na escola, em casa ou entre amigos.

Com a maturidade da adolescência, e à porta da entrada na vida adulta, a coleção Estrelas da Literatura Juvenil proporciona experiências literárias muito enriquecedoras, em termos de autores e temáticas, fertilizando o terreno onde vai florescer a vontade de sermos leitores para a vida.

10 coleções para 15 minutos de leitura por dia:

O Bando das Cavernas

Uma coleção original e 100% nacional, feita à medida das crianças portuguesas, perfeita para dar os primeiros passos na leitura autónoma. Escritos e ilustrados pelo talentoso Nuno Caravela, os livros têm como protagonistas um grupo muito especial de amigos: o Tocha, a Ruby, o Menir, o Kromeleque, o Tzick e o Sabre. Eles são o Bando das Cavernas!

A Família Monstro

Uma nova coleção 100% portuguesa, que aposta no talento nacional. Com textos de Bruno Matos e ilustrações de Raquel Carrilho, apresenta histórias muito divertidas, inspiradas em lendas e mitos, povoadas de magia, mas com grande ligação ao nosso mundo. Bem-vindos a Monstrópolis!

O Clube dos Cientistas

Uma coleção que junta o prazer de ler ao gosto pela ciência. As histórias, empolgantes e cheias de ação, são protagonizadas por três irmãos, a Catarina, o Chico e o Carlos, fascinados pela ciência e sempre em busca de novos mistérios.

Por este projeto, Maria Francisca Macedo, a autora, foi distinguida pelo Global Teacher Prize Portugal com uma Menção Honrosa pelo elevado contributo para a Educação e Sustentabilidade Social.

Vários livros da coleção fazem parte do Plano Nacional de Leitura e do catálogo LER+Ciência, uma parceria do PNL com a rede CIÊNCIA VIVA.

O Diário de um Banana

O Diário de um Banana créditos: Booksmile

Coleção de sucesso mundial, O Diário de um Banana mantém-se ininterruptamente na lista de bestsellers do New York Times desde 2007, contando já com 65 edições traduzidas pelo mundo, em 57 línguas, e mais de 250 milhões de livros editados em todo o mundo. Em Portugal, a coleção soma mais de um milhão de exemplares editados, sendo a série infantojuvenil mais lida entre nós.

Olívia

A Olívia é a heroína de uma nova coleção, no atraente formato de novela gráfica, com aventuras repletas de ação, mistério, humor, personagens caricatas e muito respeito pela natureza.

Minecraft Novelas Gráficas

O envolvente universo do Minecraft serve de inspiração a estas histórias empolgantes, contadas através de novela gráfica, formato atualmente em voga, muito apelativo para os mais novos.

O Coelho e o Urso

Uma coleção ideal para iniciação à leitura autónoma. Com personagens divertidas e peripécias hilariantes, as histórias transmitem valores fundamentais, como a amizade, a coragem e a autoestima, através do humor e da boa disposição.

O Mundo dos Amigos Estrela

O Mundo dos Amigos Estrela créditos: 20|20 Editora

O Mundo Estrela fala de um lugar de animais mágicos que querem ajudar a Terra. Livros repletos de ilustrações, com acabamento dourado a conferir um toque mágico à coleção.

A Escolha É Minha

Uma coleção que motiva para a leitura com textos curtos, escrita fluida e temas prementes, sobre as opções que se tomam todos os dias.Com histórias de vida contadas na primeira pessoa e com vários narradores, estes livros levam os leitores a pensar nas diferentes perspectivas sobre um mesmo acontecimento.

Na verdade, nem sempre podemos escolher o que acontece nas nossas vidas, mas podemos sempre escolher como vamos reagir ao que acontece. Excelentes livros para serem trabalhados também no âmbito de Cidadania e Desenvolvimento.

Estrelas da Literatura Juvenil

Uma coleção de narrativas contemporâneas sobre temas universais. Autores premiados, histórias surpreendentes, com mensagens poderosas, que se distinguem como estrelas brilhantes da ficção juvenil.