Fim de semana a Norte? Anote na agenda

1. Oficina: Aruna e a Arte de Bordar Inícios

Datas: 12, 13 out. | Localização: Teatro Municipal do Porto - Campo Alegre | Preço: 7€ | Idade: M/6 anos

Explore a história mágica de Aruna, que busca a beleza em todos os lugares e ensina a arte de bordar inícios. Uma peça emocionante para toda a família que celebra o ato de criar novos começos e transformar o que é simples em algo incrível.

2. Teatro infantojuvenil: Volta à Europa

Datas: 12, 19 out.: 17h | Localização: Teatro Municipal Sá de Miranda | Preço: 4€ a 10€ | Idade: M/12 anos

Viaje por uma Europa cheia de aventuras com personagens icónicas que vão encantar miúdos e graúdos! Um espetáculo de teatro dinâmico e educativo, com atividades para todas as crianças no pós-espetáculo.

3. Exposição: Mexilhões no SEA Life Porto

Datas: Até 31 dez. | Localizaçao: SEA Life Porto | Preços: 7,50 a 12,95€ | Idade: Todos os públicos

Aprenda tudo sobre mexilhões que vivem em terra e possuem bocas e pés, numa exposição interativa em parceria com o CIIMAR-UP. Contamos-lhe porque é que ir ao SEA Life é um dos planos preferidos das crianças no Porto, aqui.

4. Alameda UAU: Diversão sem fim à vista!

Datas: Todo o ano | Localização: Alameda Shop & Spot, Porto | Preço: Grátis | Idade: Todos os públicos

O spot ideal para brincadeiras e aventuras sem parar no Porto! Da realidade virtual aos trampolins, prepare-se para muita ação.

5. O humor vai tomar conta da Maia!

Datas: Até 13 de out. | Localização: Fórum da Maia | Preços: Sob consulta | Idade: Todos os públicos



O 29.º Festival Internacional de Teatro Cómico promete arrancar gargalhadas com espetáculos para todas as idades. Comédias, performances e muito mais, num evento que celebra o poder do riso e da criatividade. Traga a família e divirta-se com o que de melhor o teatro tem para oferecer! Veja mais festivais, aqui.

A não perder em Lisboa e no Centro

6. "Que fish és tu?": aproveite este desconto no Oceanário de Lisboa!

Datas: Até 13 out. | Localização: Oceanário de Lisboa | Preço: 10€ | Idade: 10 aos 25 anos

O Oceanário de Lisboa fez um trocadilho muito engraçado com a palavra “peixe”, em inglês, para convidar todas as crianças e jovens, entre os 10 e os 25 anos, a explorar as maravilhas do fundo do mar, por apenas 10€, em parceria com a Cidade FM. Saiba mais sobre o Oceanário, aqui.

Datas: 13, 20 out.: 10.30h | Localização: Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro, em Telheiras | Preço: 8€ | Idade: M/1 ano

O Palco de Chocolate tem duas peças de teatro infantil que vão colorir o mês de outubro. As histórias ensinam aos mais pequeninos sobre o poder do amor e a importância de vencer os medos, através de um ato de coragem. Anote na agenda e reserve já o seu lugar:

13 out.: 10.30h - Os Três Porquinhos

20 out.: 10.30h - Um Tigre Sem Riscas

8. Será que "Vemos as Mesmas Estrelas"?

Datas: 12, 13, 19, 26 e 27 out. | Localização: Boutique da Cultura | Preços: A partir de 10€ | Idade: M/6 anos

Um musical inspirador que acompanha a jornada de duas amigas, Matilde e Mafalda, pelo seu percurso escolar, explorando temas como bullying, igualdade e astronomia.

9. Tribo na Horta com Caça ao Tesouro Noturna

Datas: 12, 13 out. | Localização: Alenquer | Preço: A partir de 12€ | Idade: M/6 anos

Os pequenos Índios podem inscrever-se para a sessão de sábado, entre as 15h e as 18h ou a de domingo entre as 9.30h e as 12.30h. Os mais aventureiros e curiosos, podem “arriscar” a Caça ao Tesouro imersiva na Horta, onde os pequenos e os grandes Índios têm de superar desafios, com muita criatividade, magia e união. Esta sessão decorre no dia 12 de outubro (sábado) entre as 21h e as 23h. As inscrições são limitadas. Inscreva-se aqui!

10. Diário de Pilar na Amazónia

Datas: Até 27 out., sáb., dom.: 15.30h | Localização: Teatro Independente de Oeiras | Preço: 10€-15€ | Idade: M/6 anos

Embarque numa viagem com Pilar até à Amazónia! Esta adaptação do famoso livro "Diário de Pilar" leva os miúdos numa grande aventura, onde aprenderão sobre a diversidade e os mistérios da selva amazónica. Um espetáculo mágico para toda a família!

Fim de semana com as crianças a Sul

11. Vamos ao Alentejo?

Datas: 11, 12 out. | Localização: Festival Futurama (Beja) | Preço: Grátis | Idade: Todos os públicos

Traga a família para o Festival Futurama com teatro, música e instalações interativas! Aproveite os espetáculos de artistas nacionais e internacionais, numa celebração cultural gratuita.

12. É possível fazer... Yoga Entre Livros?

Datas: 13 out.: 11.30h | Localização: FNAC Guia (Albufeira) | Preço: Grátis | Idade: Todos os públicos

Desfrute de uma manhã relaxante com sessões de yoga entre livros na Biblioteca de Faro, uma atividade para corpo e mente em família. Yoga entre Livros é um momento para contar histórias com palavras e imagens e com o corpo, através do Yoga.

13. Manhãs de Ciência: Uma viagem sem bagagem!

Datas: 12, 19, 26 out.: 10.30h-12.30h | Localização: Centro Ciência Viva do Algarve | Preço: 4€ | Idade: Todos os públicos

Todos os sábados, a ciência fica à espreita! Durante duas horas, os mais novos vão poder satisfazer as curiosidades sobre o mundo, a ciência e a tecnologia nestas brincadeiras. Este sábado, descubra porque é que as aves migram e como se orientam numa aventura científica para pequenos exploradores.

Desconto da semana

Pais, o código EV30OURICOS dá desconto na Escola Virtual!

Sabia que em 2024/2025 toda a avaliação assumirá o suporte digital? Aproveite este mega desconto na Escola Virtual e veja os filhotes superarem o seu desempenho escolar, enquanto ganham pontos que trocam por prémios, na companhia do seu avatar! ? Usufrua de 30% de desconto, utilizando o código EV30OURICOS na loja online.

Livros, cinema de palmo e meio e muito mais!

Ainda se lembra da Mafalda? Faz 60 anos!



A personagem mais irreverente do universo dos quadradinhos está de volta com o livro "O Indispensável da Mafalda"! Esta compilação traz as tiras mais icónicas da Mafalda, aquela menina curiosa e cheia de opinião sobre o mundo.

Páginas: 192 | Preço: 19,95€ | Público: Crianças e Famílias

Este livro, recomendado pelo Plano Nacional de Leitura, é ideal para apresentar aos mais novos temas como justiça, política e igualdade, sempre com o humor característico da Mafalda. Uma leitura divertida e inteligente para todas as idades!

Um fim de semana divertido em família pede sessões no escurinho do cinema! Agarre-se ao balde das pipocas e deixe-se levar para dentro do grande ecrã. Escolha um dos filmes em exibição e surpreenda os miúdos!

Filmes em cartaz para ver com as crianças:

Só mais uma coisinha...

