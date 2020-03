A ambar traz-lhe uma atividade semanal que vai desafiar a sua criatividade! Todas as segundas-feiras prepara-se para uma aventura artística em família.

Aventura galática com este foguetão

Viaje para outra dimensão sem ter de sair de casa! Construa um foguetão e desvende os mistérios do universo numa aventura onde não há limites à tua imaginação.

O que vai precisar:

- 1 rolo de papel higiénico, tesoura, cartolina colorida, papel de seda, fita cola, canetas ou lápis de cor

Passo a passo:

1. Comece por fazer o topo do seu foguetão. Desenhe um círculo na cartolina e recorte-o. Retire ¼ do círculo e una a duas extremidades com fita cola para formar um cone e coloque-o na parte de cima do rolo de papel higiénico;

2. Recorte dois triângulos da cartolina para criar as asas do foguetão. Prenda-as nos dois lados do rolo de papel com fita cola;

3. Rasgue pedaços do papel de seda e cole-os na parte interior do rolo de papel para formar o fogo do foguetão;

4. Pinte o rolo de papel com as suas cores preferidas;

5. Levante voo e está pronto para viajar com o seu foguetão!