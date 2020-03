A ambar traz uma atividade semanal que vai desafiar a criatividade de todos lá de casa. Embarque numa aventura artística em família!

Fazer um arco-íris em 3D

Metam mãos à obra e usem a vossa imaginação para fazer um arco-íris em 3D. Decora o teu quarto com este novo elemento para acordares com energia positiva todas as manhãs.

O que vais precisar:

Bolinhas de algodão, tesoura, 2 folhas de cartolina, canetas ou lápis de cor, cola.

Passo-a-passo:

1. Corta a cartolina em tiras e pinta cada uma com as cores do arco-íris. Podes começar com o lilás, depois o azul, verde e por aí fora. Aproveita para aprenderes as cores todas do arco-íris.

2. Pega na segunda cartolina e corta 2 formatos de nuvens.

3. Cola as pontas das tiras às duas nuvens. Não te esqueças da ordem correta das cores!

4. Dá vida às tuas nuvens colando as bolinhas de algodão por cima.

5. Escolhe o sítio ideal para colocares o teu arco-íris em 3D e decora o teu quarto com uma explosão vibrante de cores.

Partilha as tuas obras de arte com o mundo! Envia uma mensagem para o Instagram da ambar e partilha as tuas obras finais.